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Arzúa convoca axudas para a celebración de festas parroquiais

O orzamento total é de 18.900 euros e cada subvención terá un valor de ata 900 euros

Concerto de The Rapants na Feira do Queixo de Arzúa.

Concerto de The Rapants na Feira do Queixo de Arzúa. / Cedida

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Iker Cotón

O Concello de Arzúa aprobou esta mañá as bases reguladoras das axudas aos organizadores das festas parroquiais por un valor de 18.900 euros. Así o anunciaba o Departamento de Cultura de Arzúa, que ofrece subvencións de ata 900 euros ás diferentes entidades sen ánimo de lucro que organizan estes eventos.

Para optar a estas axudas, as entidades sen ánimo de lucro deben estar debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e Entidades do Concello de Arzúa. As solicitudes deberán presentarse a través da sede electrónica do Concello e o prazo para envialas estará aberto do 17 de agosto ao 11 de setembro.

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Dende o goberno local pretenden apoiar e incentivar a realización de actividades culturais e artísticas vinculadas á cultura popular e tradicional, ao considerar clave as festas parroquiais. As bases da convocatoria e os formularios necesarios para a solicitude están dispoñibles na páxina web do Concello e na Oficina de Cultura e Deportes do Concello de Arzúa. Deste xeito, o goberno municipal mantén firme a súa aposta polas diferentes festas celebradas nas súas 22 parroquias.

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