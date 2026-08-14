El pregón de la escritora local Rocío Leira abre las Festas da Xunqueira e de San Roque de Cee

El pregón de la escritora local Rocío Leira abrió este jueves las tradicionales Festas da Xunqueira e de San Roque de Cee, que se prolongarán hasta este domingo.

La alcaldesa, Margarita Lamela, dijo que Rocío Leira (matemática y escritora, nacida en Pereiriña), "tiña que ser este ano a pregoeira, porque este 2026 está sendo tamén un ano moi especial para as letras".

"Estamos celebrando os 30 anos do Batallón Literario da Costa da Morte, e creo que non podía haber mellor maneira de seguir celebrando esa historia que tendo hoxe aquí, como pregoeira das nosas festas, a unha escritora de Cee", dijo la regidora, quien añadió que "desde que son alcaldesa, é a primeira vez que unha muller vai ser a pregoeira das nosas festas".

Asistentes al pregón. / Cedida

Un hecho que, para Lamela, tiene "un significado especial, porque detrás de moitas das cousas que pasan en Cee hai mulleres. Mulleres que traballaron, coidaron, educaron, emprenderon, crearon e abriron camiños. Mulleres que participaron na vida das nosas parroquias, das nosas asociacións, da nosa cultura, das nosas festas... Moitas veces sen facer ruído".

En cuanto al pregón, Rocío Leira realizó un recorrido vital y emocional por el Cee de sus recuerdos, desde la mirada de una niña de Pereiriña que creció vinculada a la villa y a sus fiestas.

La pregonera recordó los establecimientos que recorrió con sus abuelos y con sus padres y las historias que se tejían alrededor de ellos; evocó la figura de su bisabuelo y su particular manera de transmitirle historias casi en forma de coplas o poemas. También habló de la historia de A Xunqueira y de tradiciones como las jornadas en Estorde.

También recuperó los recuerdos de su etapa como gaitera y de aquellos pasacalles de las fiestas a los que acudían desde primera hora de la mañana, "con sueño y con ojeras".

Fue, en definitiva, un pregón sobre la memoria, las raíces y el sentimiento de pertenencia; sobre el Cee que fue cambiando con el paso de los años y aquel que permanece en los recuerdos de cada generación.

Rocío Leira finalizó trasladando una idea sencilla de lo que para ella significa la felicidad: "volver a Cee, recorrer sus calles, compartir tiempo en sus cafeterías y disfrutar de la compañía".

Día da Xunqueira

En cuanto a la programación de este sábado 15, Día da Xunqueira, la jornada comenzará con pasacalles de la charanga O Rumbo. La Banda de Música de Cee y el grupo Eric Hidalgo Prime ofrecerán un concierto a las 13.30 horas.

A las 20.30 horas tendrá lugar el concierto de la Banda de Música de Cee, dando paso, a las 22.00 horas, al concierto de Malleira. La verbena contará con la orquesta Finisterre Project y el grupo Eric Hidalgo Prime a las 23.00 horas. La noche culminará con fuegos artificiales a medianoche.

Día de San Roque

Finalmente, el domingo 16, Día de San Roque, la celebración continuará con pasacalles de la charanga Peta Forte y una macro sesión vermú con la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, la orquesta Escaparate, Judith Cundíns y el grupo de gaitas A Tripulación.

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A las 17.00 horas habrá fiesta infantil en el paseo martítimo. La Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla también ofrecerá un concierto a las 20.30 horas. Las fiestas se despedirán con la verbena de la orquesta Escaparate, el grupo Ráfaga y DJ Rubén Martínez.