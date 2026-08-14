Rois mejora sus infraestructuras rurales con casi 300.000 euros
La iniciativa se enmarca en el Plan Camiña Rural, que ha invertido más de 150 millones de euros en la última década
Iker Cotón
La Consellería de Medio Rural ha realizado una inversión conjunta con el Concello de Rois para la mejora de infraestructuras rurales por valor de 290.000 euros. Esta financiación se ha materializado en la mejora de un trecho de 1.85 kilómetros de longitud que une los núcleos de Seaxe y Francelos, sobre el que se han realizado trabajos de asfaltado, limpieza de cunetas e instalación de nueva señalización.
La Consellería ha aportado algo más de 160.000 euros, mientras que el gobierno municipal de Rois ha sumado más de 127.000 euros. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, comprobó los resultados de las obras ejecutadas en este tramo, en una visita acompañada de la directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez.
Plan Camiña Rural
Durante la visita, la conselleira aprovechó para recalcar la importancia de este tipo de apoyos a entidades locales que contribuyen a la dinamización social y económica del rural gallego, destacando la apuesta de la Xunta de Galicia por el Plan Camiña Rural. Esta iniciativa de subvenciones ha ayudado a financiar casi 6.700 caminos desde el año 2016, cubriendo una longitud total de alrededor de 5.200 kilómetros y empleando un importe de ayudas cercano a los 156 millones de euros.
María José Gómez ha reafirmado la apuesta del ejecutivo gallego por la colaboración institucional y el apoyo a los concellos para la mejora de sus infraestructuras que, además de repercutir de forma directa en la población, tiene también un efecto positivo en la producción de productos agroalimentarios.
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