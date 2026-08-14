Santiago y O Milladoiro, a 20 minutos de bici: Rueda inaugura la senda peatonal y ciclista que completa el eje de movilidad compostelano

O Milladoiro y Santiago están desde este viernes un poco más cerca. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró el último tramo de la senda peatonal y ciclista que conecta la mayor urbe de Ames con la estación intermodal compostelana, una infraestructura de casi seis kilómetros concebida para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal y ofrecer una alternativa al coche.

La actuación ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, cofinanciados con fondos Next Generation. Con su apertura queda completado un eje de movilidad sostenible de 10,3 kilómetros que permite prolongar el recorrido desde la intermodal hasta el Hospital Clínico y San Caetano. En total, la Xunta cifra en 11,2 millones de euros la inversión realizada en los tres tramos.

Rueda, acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó que la senda permite «facer saúde ao mesmo tempo que conectamos lugares» y subrayó que reforzará una relación cotidiana ya muy estrecha entre Ames y Santiago.

Veinte minutos pedaleando

La Xunta calcula que el trayecto entre O Milladoiro y la estación intermodal puede recorrerse en bicicleta en unos 20 minutos. Para Rueda, esa proximidad convierte la nueva senda en una opción real para quienes se desplazan habitualmente entre ambos puntos y contribuye, además, a reducir el uso del vehículo particular.

El presidente gallego se refirió también al proceso seguido para definir el trazado. Habló de un «esforzo de consenso» para conseguir «un trazado o máis agradable e o máis atractivo posible para todo o mundo» y reconoció que en algunos puntos no fue posible ejecutar exactamente el recorrido inicialmente deseado.

Aun así, reivindicó el resultado final y agradeció la colaboración de quienes, señaló, entendieron que se trataba de una infraestructura muy demandada. Rueda enmarcó la actuación en la apuesta de la Xunta por extender este tipo de itinerarios por Galicia, tanto por sus beneficios para la movilidad sostenible como por su contribución a la seguridad vial.

Ames y Santiago, más conectados

«Cada vez nos gusta máis andar», afirmó antes de insistir en que la nueva senda fortalecerá «a unión que houbo sempre entre estes dous concellos». También puso como ejemplo las posibilidades que abre para conectar O Milladoiro con puntos clave de Santiago, desde la estación intermodal hasta San Caetano.

Durante la inauguración, Rueda probó personalmente parte del recorrido con una de las bicicletas de dos integrantes de Composcleta. Los representantes del colectivo valoraron positivamente la nueva conexión y expresaron su deseo de que se habiliten más sendas de este tipo.

Entre los asistentes estuvo también Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y de COGAMI, así como concejales del Gobierno de Ames y del PP local y el portavoz popular en Santiago, Borja Verea. No acudieron, sin embargo, representantes del Ejecutivo municipal compostelano.

La jornada dejó también una imagen más cercana. Maruja, de 89 años; Victoria, de 81, y Mariluz, de 71, vecinas de las rúas do Rial de Conxo y da Decoita, se acercaron al acto después de que los propios obreros las avisaran de la inauguración.

Victoria, Maruja y Mariluz, las vecinas que han estrenado la senda peatonal y clicista entre O Milladoiro y Santiago. / S. L. C.

Las tres conocían bien el recorrido: llevaban meses utilizándolo y probando sus distintos tramos a medida que avanzaban las obras. «Quedou moi ben», decían hoy visiblemente satisfechas.