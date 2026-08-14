Así serán las 22 mejoras por las que Boqueixón ha invertido casi 450.000 euros

El Concello de Boqueixón ha anunciado la ejecución de 22 obras de mejora en las distintas parroquias del municipio para las que se invertirá una cifra cercana a 450.000 euros. Los proyectos comprenden desde la mejora del firme en calles y carreteras hasta la construcción de una cuneta de seguridad en Santa Mariña.

Vías y accesos

El primer proyecto ha sido adjudicado a Construcciones Ponciano Nieto por un valor de casi 310.000 euros. Esta actuación incluye el aglomerado en caliente de una carretera en Sucira de 630 metros de largo, además de la limpieza de cunetas y el posterior pintado longitudinal. Además, se canalizará la recogida de aguas fluviales en un tramo de 110 metros en Eirexe, Boqueixón.

También se prevé la construcción de una cuneta de seguridad de 180 metros en Santa Mariña que busca mejorar la seguridad vial. Se mejorará, además, el entronque en Carballón que canalizará las aguas fluviales en ambos lados de la carretera.

Por otra parte, se mejorará los interiores en Trión y en Gastrar, previa limpieza de cunetas, con doble riego. Por último, los accesos a Santaia y en Codeso recibirán tratamientos de mejora, así como la pista de 230 metros de acceso al área recreativa de Sucira.

Mejoras en la capa de rodaje

El segundo proyecto se adjudicará, por un valor que supera los 136.000 euros, a la empresa Cosmalca. Comprende varias acciones como la mejora de accesos a la vivienda número 8 en Noenlle y a la calle Monte Ilicino en Lestedo.

Se mejorará también la capa superior en la pista de Ardilleiro hasta el puente del río Pontillón, en la AC-240 en Engas, en el camino que transcurre por delante de la fuente de Donas, la vía que une Cruz y Carabán y un viario en Castro. Completan este proyecto las mejoras en la capa de rodaje con doble riego de la vía que cruza el lugar de Piñeiro de Arriba, en Boqueixón, y el camino que va de Vigo a la AC-261, en Lamas.

Reparación de las calles

El Concello de Boqueixón pondrá en marcha un plan de reparación de las baldosas deterioradas en varias aceras del municipio. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la accesibilidad, garantizar el confort y aumentar la seguridad de todas las parroquias. El concelleiro de Obras, Manuel Fernández Munín, declara que siguen "mellorando os nosos núcleos para que camiñar por Boqueixón sexa máis accesible e seguro para todo o mundo”. Al finalizar estas obras, el concello de Boqueixón será un lugar más cómodo y seguro para vecinos y visitantes.