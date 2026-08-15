El club Ames Atletismo lanza un campamento deportivo y un mes de puertas abiertas en septiembre

El club Ames Atletismo vuelve a impartir su campamento deportivo, del 31 de agosto al 8 de septiembre, en el Centro de Lanzamientos de Ames, en Biduído. De nuevo, contará con la colaboración del Ayuntamiento de Ames mediante la cesión de instalaciones deportivas y la promoción de la programación deportiva. Y todo ello sin olvidar que el club también ofrece un mes (el próximo) de puertas abiertas para que los niños puedan conocer este deporte.

Siglo XXI

Esta iniciativa está dirigida a la chavalada nacida entre 2022 y 2012, sean o no del club, y servirá como iniciación y toma de contacto con este deporte para todos los jóvenes que deseen adentrarse en el mundo del atletismo. En el caso de los atletas del club, será una forma lúdica y diferente de terminar y comenzar la temporada practicando las distintas disciplinas del atletismo de una manera más divertida y relajada.

Velocidad, saltos, lanzamientos, marcha o fondo son algunas de las disciplinas con las que se encontrarán los pequeños atletas en el Centro de Lanzamientos de Ames, en Biduído. Además, también habrá visitas a las piscinas municipales de O Milladoiro. El campus comenzará el próximo lunes, 31 de agosto, y finalizará el martes, 8 de septiembre, con un horario de 8.30 a 14.30 horas.

Acercando el deporte

Además del campus, septiembre también será el mes de puertas abiertas en el Ames Atletismo. De este modo, la entidad abre la temporada 2027/2027 acercando el atletismo a todas las promesas interesadas. En estas jornadas, los amantes del deporte podrán acercarse a probar las actividades que se imparten en el club y descubrir este deporte entrenando de una manera divertida.

Los deportistas que quieran acercarse a probar podrán hacerlo en el Centro de Lanzamientos de Ames, en la parte trasera del colegio de Ventín, de lunes a viernes a partir de las 18.00 horas.