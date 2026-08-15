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El club Ames Atletismo lanza un campamento deportivo y un mes de puertas abiertas en septiembre

La iniciativa se desarrollará en el centro de lanzamientos local y ofrecerá también una toma de contacto con disciplinas como velocidad o los saltos

Está dirigido a jóvenes nacidos entre 2012 y 2022 y busca la iniciación al deporte, incluyendo visitas libres al complejo de Ventín partir del próximo mes

Un miembro de Atletismo Ames, con camiseta verde, en una competición

Un miembro de Atletismo Ames, con camiseta verde, en una competición / Ames Atletismo

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El club Ames Atletismo vuelve a impartir su campamento deportivo, del 31 de agosto al 8 de septiembre, en el Centro de Lanzamientos de Ames, en Biduído. De nuevo, contará con la colaboración del Ayuntamiento de Ames mediante la cesión de instalaciones deportivas y la promoción de la programación deportiva. Y todo ello sin olvidar que el club también ofrece un mes (el próximo) de puertas abiertas para que los niños puedan conocer este deporte.

Siglo XXI

Esta iniciativa está dirigida a la chavalada nacida entre 2022 y 2012, sean o no del club, y servirá como iniciación y toma de contacto con este deporte para todos los jóvenes que deseen adentrarse en el mundo del atletismo. En el caso de los atletas del club, será una forma lúdica y diferente de terminar y comenzar la temporada practicando las distintas disciplinas del atletismo de una manera más divertida y relajada.

Velocidad, saltos, lanzamientos, marcha o fondo son algunas de las disciplinas con las que se encontrarán los pequeños atletas en el Centro de Lanzamientos de Ames, en Biduído. Además, también habrá visitas a las piscinas municipales de O Milladoiro. El campus comenzará el próximo lunes, 31 de agosto, y finalizará el martes, 8 de septiembre, con un horario de 8.30 a 14.30 horas.

Acercando el deporte

Además del campus, septiembre también será el mes de puertas abiertas en el Ames Atletismo. De este modo, la entidad abre la temporada 2027/2027 acercando el atletismo a todas las promesas interesadas. En estas jornadas, los amantes del deporte podrán acercarse a probar las actividades que se imparten en el club y descubrir este deporte entrenando de una manera divertida.

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Los deportistas que quieran acercarse a probar podrán hacerlo en el Centro de Lanzamientos de Ames, en la parte trasera del colegio de Ventín, de lunes a viernes a partir de las 18.00 horas.

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