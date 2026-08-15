Las obras del centro de día de Santa Comba se adjudican por 188.763 euros, con una baja del 14,2%

El Ayuntamiento de Santa Comba acaba de adjudicar las obras del futuro centro de día, avanzando así en la puesta en marcha de un servicio muy necesario para el municipio. Al procedimiento de licitación se presentaron siete empresas y, finalmente, se hará cargo de la obra Ámbitos, Proyectos y Obras SL por un importe de 188.763 euros más iva.

La oferta presentada supone una baja económica de 31.145 euros respeto de la cantidad máxima de licitación. Por todo ello, la concejala de Servizos Sociais, Estefanía Calvo, es la encargada de coordinar y analizar el proyecto con la adjudicataria para coordinar y programar el inicio de los trabajos.

Inmueble actual

La iniciativa de adecuación de la primera planta de la vivienda sociocomunitaria está financiada a través de los fondos del POS adicional 2025, y establece un plazo de ejecución de las obras de nueve meses desde su adjudicación.

A juicio de sus responsables, supondrá un nuevo paso en la mejora de los servicios sociales del municipio, con el objetivo de ofrecer más recursos de apoyo a las personas mayores y a sus familias, contribuyendo además a favorecer su permanencia en su entorno habitual. El aforo será de unos sesenta usuarios.