El corte total de tráfico en la rúa Fonte do Carme 'revoluciona' la entrada a Negreira desde el lunes

El proyecto de mejora de la calle Fonte do Carme en Negreira, que incluye la renovación de los colectores subterráneos y de la capa de rodadura, obliga a cortar totalmente la circulación de vehículos a partir del próximo lunes 17 de agosto y durante el tiempo que duren los trabajos. Asimismo, no se podrá estacionar en la calle y la entrada y salida de los garajes quedará puntualmente restringida.

Alternativas

La alternativa para el tráfico será continuar por la avenida de Santiago, en el tramo comprendido entre Casa Barqueiro y la farmacia, con giro obligatorio a la derecha por la rúa do Carme, a la altura del consistorio, en sentido contrario al habitual. Desde allí, se podrá conectar con la calle Camiño Vello y la calle Castelao.

A su vez, el tráfico de camiones de más de 3,5 toneladas por el centro urbano será desviado a través de la Variante de Negreira, desde la rotonda de acceso situada en la zona de A Barquiña y desde el Campo da Feira.

Autocares

De igual forma, se advierte a los vecinos y visitantes de que la parada del transporte de viajeros pasará a estar situada provisionalmente, mientras duren las obras, en la avenida de Santiago, justo antes de la Fonte das Vacas (frente a Ferretería Ferreiro). De este modo, se facilitará la circulación de los autobuses de entrada y salida del centro urbano. Todos los cambios y desvíos alternativos estarán perfectamente señalizados.