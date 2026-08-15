El corte total de tráfico en la rúa Fonte do Carme 'revoluciona' la entrada a Negreira desde el lunes
El grueso de los vehículos se desviarán por la avenida de Santiago hasta la rúa do Carme, y los pesados deberán utilizar la variante
Los trabajos también afectarán a la entrada y salida de garajes, así como la parada de buses, que se ubicará antes de la Fonte das Vacas
El proyecto de mejora de la calle Fonte do Carme en Negreira, que incluye la renovación de los colectores subterráneos y de la capa de rodadura, obliga a cortar totalmente la circulación de vehículos a partir del próximo lunes 17 de agosto y durante el tiempo que duren los trabajos. Asimismo, no se podrá estacionar en la calle y la entrada y salida de los garajes quedará puntualmente restringida.
Alternativas
La alternativa para el tráfico será continuar por la avenida de Santiago, en el tramo comprendido entre Casa Barqueiro y la farmacia, con giro obligatorio a la derecha por la rúa do Carme, a la altura del consistorio, en sentido contrario al habitual. Desde allí, se podrá conectar con la calle Camiño Vello y la calle Castelao.
A su vez, el tráfico de camiones de más de 3,5 toneladas por el centro urbano será desviado a través de la Variante de Negreira, desde la rotonda de acceso situada en la zona de A Barquiña y desde el Campo da Feira.
Autocares
De igual forma, se advierte a los vecinos y visitantes de que la parada del transporte de viajeros pasará a estar situada provisionalmente, mientras duren las obras, en la avenida de Santiago, justo antes de la Fonte das Vacas (frente a Ferretería Ferreiro). De este modo, se facilitará la circulación de los autobuses de entrada y salida del centro urbano. Todos los cambios y desvíos alternativos estarán perfectamente señalizados.
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