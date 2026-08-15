Últimas semanas para disfrutar de este parque acuático a dos horas de Santiago: 17 toboganes y una piscina panorámica para escapar del calor

Aunque tomar algo en una terraza bonita siempre es una buena forma de refrescarse, darse un chapuzón sigue siendo el mejor modo de lidiar con las altas temperaturas. Y a dos horas de Santiago hay un lugar diseñado específicamente para ello: un gran parque acuático con 17 toboganes de diferentes alturas y formas, y un total de cuatro piscinas para bañarse sin la preocupación de las corrientes.

La zona recreativa, eso sí, estará abierta solo hasta el próximo 7 de septiembre, por lo que encara sus últimas semanas de funcionamiento en el verano de 2026. Frente a parques acuáticos situados dentro de la propia comunidad gallega, como el de Monterrei, el Parque Acuático de Fafe (Portugal) se caracteriza por tener menos esperas y colas fluidas, permitiendo aprovechar mejor los entretenimientos del lugar que ofrece la entrada.

Entre ellos, destacan los toboganes de colores que se enredan en curvas o se deslizan directamente hacia las piscinas. Una de ellas es panorámica y permite relajarse viendo el paisaje, y hay dos dedicadas a los más pequeños de la casa, que cuentan además con animaciones.

Unos niños se deslizan por los toboganes del Parque Acuático de Fafe. / Parque Acuático de Fafe

Y es que, a lo largo de la jornada, por el parque pasan numerosos personajes de series y películas infantiles como Elsa de Frozen, Mario Bros o La Patrulla Canina, con la que los visitantes pueden sacarse fotos. Otro detalle que destacan los usuarios son las opciones para comer dentro del parque, con restaurante y bares para tomar algo cuando uno se cansa de zambullirse.

Un parque acuático en Fafe perfecto para familias

Este parque acuático de Portugal destaca por su estar orientado a las familias y, sobre todo, a los numerosos niños y niñas que lo visitan anualmente. Cuenta con toboganes hechos específicamente para ellos y con una altura mínima para acceder a los que no son infantiles.

Los asiduos a este conjunto acuático recomiendan llegar temprano y alquilar una tumbona y una sombrilla, que puede hacerse por un precio entre los cuatro y los seis euros. También existen taquillas en las que dejar las pertenencias para disfrutar del parque sin estar pendiente de las bolsas.

Si a uno le entra el hambre, puede acceder a los bares situados junto a las piscinas para comer tanto platos dulces como salados. Los que quieran ahorrarse unos euros también pueden llevarse la comida desde casa y disfrutarla en alguna de las zonas de descanso que rodean las instalaciones.

La zona infantil del Parque Acuático de Fafe. / Parque Acuático de Fafe

Estas áreas, al igual que el propio parque, se encuentran situadas sobre una ladera, por lo que permiten gozar de unas buenas vistas de Fafe. Para reducir al máximo las esperas en el parque, se aconseja adquirir las entradas de forma online, aunque también es posible comprarlas presencialmente.

El precio de los tiques varía según la edad y el día. El coste en agosto el fin de semana o por una jornada completa es de 20 euros para las personas entre 12 y 64 años y de 12 euros para los niños entre 4 y 11 y los usuarios que tengan 65 en adelante.

Por medio día se paga un euro menos en todos los casos, mientras que los que tienen 3 años o menos disponen de entrada gratuita. En septiembre, el precio se reduce de forma considerable, quedando en los 16 euros para los adultos de lunes a viernes (18 euros los fines de semana y 15 euros medio día) y 9,50 euros para ancianos y niños entre 4 y 11 años (11 euros los fines de semana y 8,50 euros por media jornada en el caso de los pequeños).

En cuanto al horario, este es de lunes a domingo, desde las 10.00 hasta las 19.00 horas. Eso sí, hay que tener en cuenta que los toboganes cierran a las 18.00 horas y que el 7 de septiembre será el último día para poder acceder al parque.