Ames rugirá con motos y música en el tercer 'BikeShow Bertamiráns' de Motorcycles & Rock and Roll
El evento llegará el próximo sábado 29 a partir de las 11.00 horas en el antiguo campo de fútbol de As Pateiras, con entrada a 15 euros
Contará con un concurso de motocicletas customizadas, conciertos de ska y rock, puestos de merchandising y actividades infantiles
Los devotos de las motos tendrán en Ames un lugar de encuentro el próximo sábado, 29 de agosto. Se trata de una iniciativa de la asociación Motorcycles & Rock and Roll, de Bertamiráns, que organiza la tercera edición de su BikeShow, una exposición de estos vehículos customizados en el antiguo campo de fútbol de As Pateiras. Durante la jornada, las personas asistentes podrán llevar su montura y participar en un concurso que contará con un jurado externo al citado club.
Será a partir de las 11.00 horas cuando dará comienzo el evento y, desde ese momento, ya se podrán llevar las motos para el concurso. Durante la mañana, las personas asistentes podrán disfrutar de un gran ambiente motero, con música, puestos de merchandising y actividades para los más pequeños. A la hora del vermú habrá un concierto sorpresa.
The Bandits y Calle del Ruido
Ya por la tarde, el grupo de ska castellonense The Bandits comenzará a amenizar el ambiente antes de la entrega de premios a las mejores motos. Los galardones serán para las categorías de Chopper Custom, Paint Strange, Rat, Classic, Lady Byker y Best of Show. Tras la entrega, dará comienzo el último concierto de la noche, de la mano del grupo pontevedrés Calle del Ruido.
Acampada
Las actividades finalizarán tras esta última actuación, aunque quienes lo deseen podrán pasar la noche en una zona de acampada habilitada en la zona del pabellón municipal de Bertamiráns. Para más información, se puede consultar el número de teléfono 604 115 610. La entrada tendrá un coste de 15 euros, gratis para los peques.
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