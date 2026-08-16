La sequía descubre antiguas pesqueiras del Tambre y Santa Comba pide una captación desde el Xallas

La sequía que está sufriendo la zona de influencia compostelana, con la mayoría de los municipios en prealerta y varios de Bergantiños en alerta, sirve para aflorar tanto bienes patrimoniales como carencias a la hora de lidiar con una situación que muy pocos recuerdan. Así, en el Tambre, entre Negreira y Brión, la bajada del nivel del agua permite contemplar la decena de antiguas pesqueiras que en su día permitían capturar lampreas, salmones o anguilas. Y en Santa Comba recuerdan que el nivel del Abuín está bajo minínimos, recordando que el año pasado han presentado un proyecto ante la Xunta para abastecerse directamente del Xallas... que también vive horas bajas.

Hasta Noia

Comenzando por las pesqueiras del Tambre, que antaño se distribuían desde la capital barcalesa hasta la desembocadura entre Noia y Outes, son aún perceptibles las de Pozo Cardo, Pazos, O Pouso, A Pedreira y O Cornedo, emplazadas entre las parroquias de Liñaio y Logrosa en el lado barcalés, y Ons en el maiano (abarcando asimismo el entorno de A Ponte Maceira). Pero también quedan restos de otras, a la altura del puente de Ons, cuyas filas de piedras todavía sobresalen perfectamente alineadas en la superficie.

Pesqueira de Pazos, en el río Tambre, entre Negreira y Brión / ECG

Su objeto era atrapar especies fluviales, sobre todo las que migran desde el mar, y que si hoy son muy apreciadas, aún quedan testimonios de vecinos que afirman que a veces las capturas eran tan abundantes, que se empleaban los salmones para abonar los campos. El problema fue que la construcción del embalse Barrié de la Maza a mediados del siglo XX cortó de raíz las migraciones piscícolas en pro de una energía calificada como limpia, pero que acabó con las citadas especies. Y aunque se ha querido remontar su origen a época romana, lo cierto es que su auge parece estar situado a partir del Medievo. Se construían en piedra, variando la calidad y tamaño de los sillares según su extensión o productividad, y tenían como objeto redirigir a los peces que remontaban el río hasta cestas, butrones o diversas artes de pesca, la mayoría ya olvidadas en la zona.

Avisos

Y en cuanto a los avisos para anticiparse a la alerta, esta semana se reproducían para evitar malgastar el agua en riegos y llenado de piscinas en Ames, Brion, A Baña, Arzúa o Negreira, municipio este último que en caso de empeorar la situación en la captación del río Albariña, se ampliaría al curso del Barcala. Y entre todos ellos, destaca Santa Comba, donde pese a que los depósitos tienen agua, y también se realizan aportaciones con cisternas, su alcalde recordaba que la red tiene 53 años, y que el río Abuín sigue muy bajo, por lo que instaba a Augas de Galicia a atender el proyecto presentado para captar del río Xallas, bajo un presupuesto que sitúa "entre 8 e nove millóns de euros", y que mejoraría la situación.

Estado del río Xallas a su paso por Castriz, en Santa Comba / Jorge García Duarte

Sin piscina

Uno de los alcaldes que más se han involucrado con la situación de sequía en las últimas semanas es el de Santa Comba. Alberto Romar. A lo largo de este mes ha presentado varios videos, a pie de depósitos de traída y del río Abuín, para recordar que se están empleando ya "aportacións con camións e cisternas", señalando la situación de este curso fluvial (bastante alarmante) y sobre todo refiriéndose a que la memoria para construir una nueva potabilizadora ya obra en manos de la Xunta.

El curso fluvial del Xallas en la zona de Esmorode / Jorge García Duarte

Por lo de pronto, y pese a ser un gesto testimonial, ha cortado por lo sano el ocio acuático en la capital municipal, explicando que "este verán non abre máis a piscina, porque non é unha actividade esencial". Asimismo, insta "ás persoas que teñan os seus propios recursos, como pocos o traídas veciñais" para que "tiren o máximo delas". También hacía frente a las críticas y bulos, poniendo sobre la mesa que el aprovechamiento del líquido "é do 88 por cento", cuando la media en el resto de municipios ronda el 70%. Por último, destacan los esfuerzos de Silleda por mejorar la red de agua... y también auditarla para evitar las fugas que, con la evaporación y falta de precipitaciones, son la principal causa de la falta de líquido de abastecimiento.