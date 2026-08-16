Dos personas atrapadas fueron trasladadas en ambulancia tras volcar su turismo en A Estrada

Dos personas tuvieron que ser excarceladas en A Estrada tras quedar atrapadas en el interior del turismo en el que viajaban. Ambas fueron trasladadas para recibir asistencia sanitaria en ambulancias.

Los hechos ocurrieron al filo de las 15.20 horas de este domingo, cuando el 112 recibió aviso de un vehículo volcado en la parroquia estradense de Ribeira. Fueron avisados los miembros de emergencias del GES da Estrada, que lograron sacar a ambos ocupantes en una intervención en la que también participaron los Bombeiros do Deza, Proteccción Civil da Estrada, 061 y Guardia Civil de Tráfico.

En un lateral

Según ha trascendido, el coche quedó apoyado sobre uno de sus laterales, dificultando que los ocupantes pudieran salir por sus propios medios.

Destacar que, previamente, el GES también se desplazó a atender un accidente en la carretera N-640, a la altura de Os Bolos (en la parroquia estradense de Lagartóns), donde tamén estuvo la Policía Local. El herido fue trasladado, igualmente, en ambulancia.