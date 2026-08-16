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Lalín hinca los codos con un aula de estudios 24 horas en su consistorio

Funcionará como complemento de la biblioteca municipal para dar respuesta a la demanda de jóvenes, opositores y personas que trabajan

A través de una aplicación en el móvil no solo se podrán abrir las puertas, sino también consultar el aforo de la dependencia a tiempo real

Imagen de la casa consistorial de Lalín, donde se habilitará un aula de estudio 24 horas

Imagen de la casa consistorial de Lalín, donde se habilitará un aula de estudio 24 horas / Bernabé-Gutier

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Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

El Concello de Lalín pondrá en marcha un aula de estudio disponible las 24 horas del día, situada en la propia casa consistorial. Este nuevo servicio funcionará como complemento de la biblioteca municipal para dar respuesta a la demanda de jóvenes, opositores y personas que compaginan el trabajo y los estudios.

Así, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, destacó que esta iniciativa supone eliminar las barreras horarias para facilitar el estudio en cualquier momento del día o de la noche.

Equipamiento tecnológico

En lo que atañe a su equipamiento tecnológico, contará con acceso desde el móvil conectado a través de la aplicación Tarxeta Cidadá Lalín Infinito, lo que permitirá consultar el aforo en tiempo real, reservar y abrir la puerta o encender la luz directamente desde el teléfono móvil. Los puestos estarán totalmente equipados con mesas de estudio con conexión eléctrica individual, tomas USB y red wifi de alta capacidad.

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Sostenibilidad

Y en cuanto a sostenibilidad, se propiciará mediante iluminación LED de bajo consumo y sistemas de control energético y térmico para un uso eficiente durante las 24 horas. La inversión fue de más de 17.000 euros destinados a la digitalización, la domótica y el mobiliario específico, sin olvidar que este proyecto fue presentado al amparo de la Orde de 12 de marzo de 2026 de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

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