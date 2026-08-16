Recreación histórica de la malla lalinense en Codeseda para transmitir el relevo generacional

El Museo y Restaurante Casa do Patrón (Codeseda, Doade) se prepara para acoger el próximo sábado 22 de agosto la XXVII Festa da Malla Tradicional, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, y que se celebra en la citada localidad lalinense.

Muestra y día grande

La programación arranca el jueves 20 de agosto con la inauguración de la VI Mostra da Arte da Malla, y seguirá el sábado 22 de agosto, con las actividades de su día grande. En una edición en la que se procesarán cerca de 700 haces y se pondrá en valor el uso de la paja para cubrir la casa castreña, Codeseda se convierte un año más en el epicentro de la etnografía y del trabajo en equipo.

La presentación contó con la presencia del alcalde, José Crespo; de la concejala de Cultura y Turismo, Begoña Blanco; del concejal Pablo Areán, y de miembros de la organización, con Manuel Blanco al frente, quienes destacaron el valor pedagógico de esta celebración para dar a conocer a las nuevas generaciones los trabajos tradicionales del campo de antaño y garantizar el relevo generacional de nuestra identidad cultural.

Programa del día grande

En cuanto a la programación, en la jornada central los actos arrancarán a las 11.00 horas con la Mostra de Artesanía, Maquinaria y Pintura. A las 12.00 horas se llevará a cabo la malla tradicional (carrexo de mollos, malla á pedra, con males, con malladoira manual, motor y tractor) y la entrega de premio al mejor vestido de época. A las 13.00 horas se podrá disfrutar de la actuación de la charanga KM0, y a las 14.00 horas comenzará la comida popular.

A las 16.30 horas dará inicio el XII Serán da Malla con Acordeóns de Lalín, agrupación O Carballo da Manteiga, grupo de gaitas Os Dezas de Moneixas, pandereteiras A Xariza de Parada, música tradicional Mistura y grupo de gaitas Os Trasnos de Doade. Y a las 19.30 horas, la formación Os Carecos ofrecerá un concierto.

Trabajo comunitario

La malla consiste en separar la paja del grano del cereal. Los vecinos aunaban fuerzas en esta actividad, el mayor trabajo comunitario en Galicia durante siglos y vital para el sustento familiar. El centeno se molía después en el molino de río y, finalmente, se cocía en el horno de leña. En torno a 70 personas vestidas de época, arropadas por miles de personas, suelen participar en la recreación histórica de estos trabajos comunitarios de gran arraigo popular, que suponían el momento cumbre del proceso de elaboración del pan. Promovida por el Museo Etnográfico Casa do Patrón, la Festa da Malla Tradicional se celebra desde el año 2000 en la aldea lalinense de Codeseda.