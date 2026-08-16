Mar de Frades inaugura en Vedra la vendimia más madrugadora de la historia en la DO Rías Baixas

Quizás en sus orígenes, allá por los años ochenta, absolutamente nadie en la Denominación de Origen Rías Baixas se planteaba la posibilidad de que llegaría una campaña en la que adelantar la vendimia al 14 de agosto. Pero esa es la realidad, dejando muy atrás aquellas recolecciones de uva que comenzaban en muchas bodegas a principios de octubre y fueron adelantándose poco a poco a mediados y, posteriormente, principios de septiembre, para comenzar en la segunda mitad de agosto en los últimos ejercicios.

Pero es que ahora hay que hablar de un mes de antelación sobre lo habitual, pues por sorprendente que parezca, la vendimia en Rías Baixas ha comenzado en la primera quincena de agosto, sin duda como consecuencia de las condiciones meteorológicas reinantes, con una ausencia de lluvias durante las últimas semanas que, de haberse producido, habrían servido para hidratar la uva y aguantarla unos días o unas semanas más en el viñedo.

El primer paso ya lo ha dado bodegas Mar de Frades, una conocida firma situada en el Concello de Meis que desde ayer explota sus plantaciones en Vedra, dentro de la subzona productora Ribeira do Ulla.

Un viticultor comprueba el estado de la uva, en Ribadumia. / M. Méndez

La que es una de las principales referencias de la subzona Val do Salnés y del conjunto de la DO, levantada sobre la cumbre de granito de una pequeña colina y dotada de los medios de producción más avanzados, inició ayer la recogida de uva para la elaboración de sus espumosos, que es, junto a la preparación de los pies de cuba, la tarea que estos días ocupará a muchas de las bodegas amparadas por el sello de calidad Rías Baixas.

«Estamos ante una maduración sorprendentemente temprana, de ahí que, por extraño que nos resulte a todos, estemos vendimiando ya a 14 de agosto», explicaba en la propia bodega Paula Fandiño, la directora técnica de Mar de Frades, mientras observaba y supervisaba el trabajo de la maquinaria.

«En el Consello Regulador de la DO Rías Baixas nos han confirmado que somos los primeros en comenzar vendimia, pero no tardarán mucho en sumarse las demás bodegas», sostiene la experta, visiblemente ilusionada con esta campaña en la que «nos estamos encontrando una uva abundante y de gran calidad», asegura.

Un viticultor muestra racimos destinados a Martín Códax. / M. Méndez

Optimismo que comparten pequeños viticultores y bodegas familiares que también arrancan la vendimia este fin de semana. «Es una pena que no lloviera más para hidratar bien la uva, pero tenemos que adaptarnos, por eso hay que empezar a recogerla pronto, antes de que se seque del todo», reflexiona uno de los productores con viñedos en San Martiño de Meis.

Su uva está reservada para la cooperativa cambadesa Martín Códax, donde, como ya se ha explicado ayer, se preparan para iniciar entre los días 19 y 21 la recogida de una uva «con buena maduración y una acidez equilibrada».

En los viñedos de Puxafeita (Ribadumia), también hay pequeños viticultores que estos días revisan sus plantaciones, colocan ya las cajas bajo las parras, preparan los tractores y confirman que «la vendimia puede darse por iniciada, pues los que no empiecen este fin de semana lo harán a partir del lunes».

Escalonada

De lo que no hay duda es de que, aun siendo la más madrugadora de la historia de Rías Baixas, volverá a ser una vendimia escalonada. Prueba de ello es que este lunes comienza en Laureatus, asentada en San Martiño de Meis y que elabora sus vinos exclusivamente con uvas cien por ciento variedad albariño procedentes de sus viñedos, mientras que en la arousana Granbazán (Vilanova) han marcado en el calendario la fecha del 24 y en Lagar da Condesa, asentada en Caldas y con viñedos tanto en esa localidad como en Vilagarcía de Arousa, tienen previsto comenzar el 25.

Los trabajos están en marcha en Mar de Frades. / M. Méndez

También en la última semana de agosto se pondrán en marcha las alrededor de 75 personas que integran la plantilla de Docamende Servicios Agrarios, una empresa que trabaja para cuatro bodegas, aunque tiene solicitudes de otras muchas.

«No podemos atender rodos los pedidos que tenemos porque van a ser quince días a tope, ya que las parcelas están a rebosar de uva, y toda en unas condiciones sanitarias fantásticas», explican desde la entidad.

Antes en Portas

Donde también aclaran que, a diferencia de otros años, «esta vez comenzaremos a trabajar en la zona de Portas, en lugar de empezar por Cambados, dado que en los análisis que estamos realizando vemos que la uva está más equilibrada en cuanto a acidez en las parcelas de Caldas y Barro que en las cambadesas».

Por citar algún caso más con el que confirmar lo escalonado de la vendimia, puede decirse que en firmas como Terra de Asorei (Meis) y Pazo Rubianes (Vilagarcía) se reservarán hasta la primera semana de septiembre.

La uva está sana y tiene una gran calidad. / Xoán Álvarez

Lo importante, en cualquier caso, es que la vendimia está lanzada en la DO Rías Baixas y que todo indica que, como se pronosticaba hace meses, se marcarán registros históricos, cercanos a los 50 millones de kilos de uva.

El año pasado, cabe recordar, este sello de calidad había alcanzado su techo, con 47,5 millones de kilos que dieron como resultado casi 33 millones de litros de vino, de los que se calificaron algo más de 27 millones.

Las subzonas

De los viñedos de Val do Salnés habían salido 30,9 millones de kilos de uva, vinificándose algo más de 31 millones, mientras que O Rosal produjo 4,2 millones y vinificó 6,5.

Puede recordarse, igualmente, que en Condado do Tea se superaron los 8,8 millones y se vinificaron algo más de 9, completándose la relación con 84.221 kilos de uva recogida en Soutomaior y los 3,4 millones obtenidos en los predios de Ribeira do Ulla, donde únicamente se vinificaron 767.544 kilogramos, ya que la práctica totalidad de la producción de aquella subzona se destina a bodegas de O Salnés, como es el caso de Granbazán y Mar de Frades.

Esas cifras son el resultado de la explotación de alrededor de 24.000 parcelas que suman 4.800 hectáreas de superficie en manos de casi 5.000 viticultores. La mayor cantidad en Val do Salnés, en la que se integran Cambados, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Vilanova de Arousa, Portas, Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa, Barro, O Grove y A Illa, que suman aproximadamente 3.800 viticultores, 2.700 hectáreas y 18.000 parcelas.

Le sigue la subzona Condado do Tea, con 904 productores y unas 5.300 parcelas que superan las mil hectáreas de superficie productiva en Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas, Ponteareas, A Cañiza, Tui y Mos, situándose a continuación la subzona que integran O Rosal, Tomiño, A Guarda y parte de Gondomar y Tui, con 173 viticultores y 852 predios.

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Las áreas de producción más pequeñas son las de Ribeira do Ulla, con 94 viticultores, 438 hectáreas y 410 parcelas en Vedra, y parte de los municipios de Padrón, Teo, Boqueixón, Touro, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces, y Soutomaior, que se queda en 11 viticultores, 12 hectáreas y 37 terrenos.