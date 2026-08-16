O mar e a montaña danse a man nunha Pobra que se admira dende as alturas
Da Curotiña ás pozas do río Pedras, A Pobra ofrece paisaxes naturais e recunchos para descubrir
Iker Cotón
Coa celebración do Carme dos Pincheiros, A Pobra do Caramiñal vive estes días unha das citas máis destacadas do seu calendario. Esta ocasión permite aos visitantes descubrir as marabillas naturais dunha vila agochada entre o azul da ría de Arousa e o verde da serra do Barbanza, nunha contorna na que o mar e a montaña se dan a man.
Esta beleza reluce especialmente cando se observa dende o máis alto. O mellor sitio para contemplar unha das mellores panorámicas de Galicia é, sen dúbida, o miradoiro da Curotiña, que se atopa a 512 metros sobre o nivel do mar. Dende este enclave non só se pode apreciar a vila pobrense, senón que tamén se poden contemplar as illas de Arousa, Sálvora, Ons e Cíes, ademais de outras poboacións como O Grove, Cambados, Rianxo, Boiro ou Vilanova. Outra vista destacable dende o miradoiro son os ringleiros perfectamente aliñados de bateas, que xa forman parte da ría e, se o día está claro, pódese distinguir no horizonte o monte de Santa Tegra, case na fronteira con Portugal.
Miradoiro literario
Un pouco máis baixo, pero cun aire literario, a 368 metros de altitude, atópase o miradoiro-monumento a Ramón María del Valle-Inclán. A protagonista deste paraxe é unha estatua do escritor universal nacido en Vilanova de Arousa e ilustre veciño da Pobra. A escultura pétrea do eterno bohemio leva a firma de Benito Prieto Coussent e conmemora as excursións do escritor pola serra do Barbanza. Alén das letras, este lugar de observación ofrece unhas vistas espectaculares da ría e das vilas situadas á beira do mar.
Máis preto da costa atópase o miradoiro de Pedra Moura, o paseo litoral por excelencia da Pobra, que ofrece unhas vistas privilexiadas sobre a ría de Arousa. Está situado nun contorno natural de gran beleza, ao pé dunha inmensa rocha granítica que lle dá o nome.
Piscinas naturais
Un dos lugares máis paradisíacos do municipio atópase no río Pedras. Co paso dos séculos, o curso fluvial foi esculpindo pozas que, a día de hoxe, ofrecen aos visitantes espazos naturais privilexiados para desfrutar dun baño refrescante despois dunha camiñada. As pozas naturais forman un espazo ideal para a conexión coa natureza. Ao longo das rutas de sendeirismo, os camiñantes atoparanse con fervenzas, zonas de baño pouco profundas e varios miradoiros naturais nos que admirar a beleza da serra do Barbanza.
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