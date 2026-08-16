El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, de turismo por Fisterra, Carnota y Dumbría

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, está este fin de semana pasando unos días de descanso en Galicia, acompañado de un grupo de familiares y amigos.

Tras pasar por A Coruña, este sábado visitó varios puntos de Costa da Morte. De la Fuente se alojó en el Hotel O Semáforo de Fisterra, que regenta Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, y que dirige Jacinto Picallo.

Allí degustó berberechos, percebes y rodaballo. "Se quedó entusiasmado con la gastronomía y con la espectacularidad de una zona de la que ya tenía buenas referencias", señala Picallo.

El padre de Luis de la Fuente era marino mercante. "¡A saber cuántas veces habrá cruzado él por aquí navegando entre fuertes temporales!", le comentó a Picallo oteando el horizonte.

Durante su estancia en Costa da Morte, el seleccionador nacional quiso conocer también el Monte Pindo, en Carnota, y la cascada de O Ézaro, en Dumbría.

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"Es una persona muy querida y destaca por su humildad y por sus valores", señala Jesús Picallo, que añade que "durante sus paseos por la zona no paró de recibir felicitaciones y agradecimientos de personas de todas las edades por la victoria de la selección nacional en el Mundial de Fútbol".