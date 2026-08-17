FESTA DE INTERESE TURÍSTICO
Milagre en Laxe: a Virxe do Carme resucita a un mariñeiro na recreación do Naufraxio
A celebración, instaurada en 1962 por Avelino Lema Santos, inspírase nun acto semellante de Perú
Milleiros de persoas presenciaron en Laxe un novo milagre da Virxe do Carme. Grazas á súa intercesión un mariñeiro recuperou a vida despois de que os seus compañeiros depositasen o seu corpo aos seus pés, despois de protagonizar outra multitudinaria recreación do Naufraxio, unha Festa de Interese Turístico de Galicia.
O Naufraxio é unha homenaxe que cada ano, o 17 de agosto, renden as xentes do mar á patroa dos mariñeiros, en agradecemento á súa protección e axuda durante todo o ano. Unha recreación inspirada noutra semellante que se celebra en Perú e que foi instaurada en 1962 por Avelino Lema Santos, mariñeiro de Laxe, logo de sobrevivir a tres naufraxios.
Dende entón, os mariñeiros de Laxe protagonizan esta singular celebración á que asistía tamén todos os anos o seu impulsor, que faleceu no 2020 aos 87 anos.
Logo da celebración dunha misa solemne na igrexa parroquial de Santa María da Atalaia, presidida este ano polo arcebispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, a imaxe da Virxe do Carme foi levada en procesión ata o porto de Laxe, onde obrou un novo milagre, logo de ir a pique a embarcación que trasladaba os mariñeiros ata o peirao.
Os náufragos, que conseguiron nadar ata o porto, camiñaron de xeonllos cara á Virxe para bicar os seus pés como mostra de agradecemento. Os catro últimos decatáronse de que un compañeiro estaba morto e nadaron na súa procura. Rescataron o corpo e levárono ante a Virxe do Carme, que obrou o milagre.
A continuación, todos xuntos, e en memoria dos náufragos, os mariñeiros cantaron a Salve Mariñeira, agradecendo así a súa constante protección.
Este ano, o náufrago que recobrou a vida foi encarnado por Sindo Sacedón que, despois de décadas dedicado á hostalaría, puido cumprir un dos seus desexos agora que goza da xubilación. Dende terra auxiliou aos náufragos Manuel Suena, lanzándolles un aro salvavidas.
A pé de porto, milleiros de persoas seguiron a celebración. Entre os asistentes atopábanse o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez; o alcalde de Laxe, Francisco Charlín; e o patrón maior, Raúl Villar, entre outros.
Seguidamente, os barcos do porto de Laxe, engalanados con flores e bandeiras partiron en procesión pola ría encabezada este ano polo pesqueiro Nuevo Narval. No transcurso da travesía, depositaron flores na auga para lembrar os mariñeiros mortos no mar.
Unha vez de volta no porto, os mariñeiros que participaron no Naufraxio portaron descalzos e aos ombreiros a imaxe da Virxe do Carme de regreso á igrexa parroquial, onde permanecerá ata o vindeiro 17 de agosto.
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