El municipio de Ames despide a uno de sus 'abuelos': fallece Manuel Nieto Mirás a los 103 años

El municipio de Ames despide este martes a uno de sus superabuelos centenarios, Manuel Nieto Mirás, muerto a los 103 años de edad. Casado con María Concepción Pardo Beiroa, ya fallecida, era vecino de la aldea amesana de Padrón, donde residía y llevaba bastante tiempo enfermo. Tiene un hijo, un nieto y un bisnieto.

Tras fallecer este lunes, sus restos de velan en la sala tres del Tanatorio Apóstol Bertamiráns, donde este martes está previsto su traslado a la iglesia parroquial de Santo Tomé, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente a las siete de la tarde (19.00 horas). Seguidamente será incinerado en la intimidad familiar.

Blas García, alcalde, con Carmen Vázquez, en su 104 cumpleaños en junio / Cedida

Centenarios en el ayuntamiento con la edad media más baja de Galicia

Aunque Ames presume de ser el ayuntamiento más joven de Galicia, por la reducida edad media de sus más de 30.000 vecinos en un territorio especialmente envejecido como el gallego, lo cierto es que el concello también cuenta varios centenarios entre sus vecinos. La estadística oficial apuntaba a ocho en el año 2022.

Manuel Nieto no era el más veterano de Ames, ya que ese privilegio le corresponde a Carmen Vázquez, la vecina de Agrón que este pasado junio cumplió 104 años de edad, un hito que celebró junto a ella el alcalde, Blas García. En la misma parroquia, unas semanas antes llegaba a los 100 otra vecina, Filomena Fraga.

“Pese a ser o concello máis novo de Galicia, non nos esquecemos dos nosos maiores, pois son quen de recordarnos o que somos e de onde vimos. Temos moito que aprender deles", afirmó entonces el regidor.