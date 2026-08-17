Muros se prepara para hacer historia en el Grand Prix

Durante unas horas, Muros dejará de mirar al mar para mirar a la televisión. El municipio barbanzano se estrena esta noche, a partir de las 21.30 horas, en el Grand Prix de La 1, dispuesto a lograr la clasificación a semifinales en este clásico concurso que ya forma parte de la historia televisiva española. Su rival será Blanca, municipio murciano situado en el Valle de Ricote, en la Vega Alta del Segura. Es una de las doce localidades seleccionadas para participar en esta edición del Grand Prix, después de un proceso en el que participaron inicialmente 1.034 municipios.

El Grand Prix del Verano es uno de los grandes clásicos del entretenimiento televisivo en España. El concurso enfrenta a municipios de todo el país en una combinación de pruebas físicas, habilidad y humor que, edición tras edición, convierte a sus vecinos en protagonistas de la pequeña pantalla. Al frente del formato se encuentra Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, que se incorpora este año como copresentador, y Wilbur, encargado de poner buena parte de la dosis de humor y espectáculo. Y, por supuesto, tampoco puede faltar de los grandes iconos del programa: la vaquilla, protagonista habitual de algunas de las pruebas más recordadas del concurso.

El pase a semifinales

El duelo de esta noche cerrará la fase clasificatoria del programa y los puntos obtenidos determinarán qué municipios consiguen una de las cuatro plazas para las semifinales. Por eso, el equipo muradano afronta su estreno con un objetivo claro: sumar los puntos necesarios para mantener vivo el sueño de llegar a la gran final.

El duelo contará con dos rostros conocidos en las gradas. Mario Vaquerizo ejercerá de padrino de Muros, mientras que Lourdes Maldonado hará lo propio con Blanca. Ambos tendrán un papel activo en una de las pruebas del programa, una de las novedades del formato de esta temporada.

Uno entre mil

Muros no llegó al Grand Prix por casualidad. El municipio del Barbanza fue elegido para representar a Galicia tras superar un proceso de selección en el que participaron inicialmente un millar de localidades repartidas por toda la geografía española. La candidatura muradana logró avanzar hasta convertirse en una de las doce seleccionadas para formar parte de la edición de este año.

Esto supone una gran oportunidad para Muros de mostrarse ante una audiencia de ámbito nacional y de utilizar la pequeña pantalla como un gran expositor de la belleza que esconde esta localidad. En el pueblo barbanzano son conscientes de esto y, para poder disfrutar al máximo de la participación de los suyos en el programa presentado por Ramón García y Lalachus, el Concello instalará una pantalla gigante en la plaza del Mercado.

Pruebas, humor y espectáculo

El estreno de Muros llegará acompañado de algunos de los elementos más reconocibles del Grand Prix: pruebas de habilidad, carreras, agua y, sobre todo, mucho humor. Los barbanzanos tendrán que enfrentarse a pruebas clásicas del programa como ‘Los Troncos Locos’, ‘La Patata Caliente’ o ‘Los Superbolos’, además de otras propuestas incorporadas al formato.

Al frente del programa se encuentran Ramón García, Lalachus y Gorka Rodríguez, mientras que Wilbur vuelve a poner el toque de humor y protagoniza buena parte de las pruebas. La popular vaquilla, uno de los grandes iconos del espacio, tampoco faltará a su cita con el programa

Viaje y rodaje

Más de un centenar de vecinos de todas las parroquias de Muros viajaron a Madrid para la grabación del programa. Se fletaron dos autobuses en los que también viajaron la alcaldesa, María Lago, y la teniente de alcaldesa, Caridad González, así como los ediles del gobierno Laura Eiras Rivadeneira, Maruxa Martínez Romaní, Damián Torea García y Sandra Maneiro Pais.

Desde el Gobierno local destacaron la gran repercusión que tiene para Muros ser protagonista en uno de los espacios de entretenimiento con mayor seguimiento de la parrilla de TVE y, además, en plena época estival. Durante el programa se emitirá un vídeo promocional sobre las fiestas, parajes turísticos y patrimoniales y la gente de la villa marinera.

Los asistentes al programa ya conocen el resultado de la divertida competición, pero ese es un secreto que permanece muy bien guardado en Muros. Una villa que la alcaldesa invitó a conocer a los presentadores del concurso, a los padrinos de ambas localidades, al alcalde del municipio rival y a todos los televidentes.