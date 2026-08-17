Padrón gozou das tradicionais cucañas, nas que 60 persoas desafiaron a gravidade sobre unha vara untada en sebo
Rubén Gontad, de Bexo, foi o gañador desta tradicional cita, documentada dende 1919, que se celebrou o domingo ao pé da ponte sobre o Ulla
Padrón viviu este domingo unha das citas festivas máis queridas do municipio. As históricas cucañas da ponte sobre o río Ulla volveron reunir centos de persoas para gozar dunha das citas máis singulares das festas padronesas.
Trátase dunha tradición documentada dende 1919 e que segue máis viva que nunca, como demostraron os homes e mulleres que se atreveron a desafiar a vara untada de sebo para capturar a ansiada bandeira sen caer á auga.
O campión este ano foi Rubén Gontad, de Bexo, ao ser o primeiro en atrapar o pano vermello ante os aplausos dun público entregado.
O segundo participante que logrou coller a bandeira foi Fidel Buceta (Fidel da Ponte), veciño do lugar e presidente da comisión de festas, e o terceiro foi Roberto Rial, tamén da Ponte.
O Concello felicitou os tres vencedores e todas as persoas que se lanzaron ao reto, así como as organizadoras, "por manter viva unha tradición que forma parte da identidade de Padrón".
A deste ano foi unha das edicións con máis participación, cun total de 60 persoas, sobre todo xente nova que se engancha cada ano. Ademais, "cada vez son máis as mulleres que se animan”, segundo celebran dende a organización.
O alcalde, Anxo Arca; a concelleira de Festas, Chus Campos; e o concelleiro de Deportes, Luis Mariño, seguiron xunto ao público unha das citas máis auténticas do verán padronés. Fixérono desde as bancadas habilitadas polo Concello, gozando dunha tarde na que non faltaron as risas, as caídas á auga e, sobre todo, a emoción ata conseguir cada unha das bandeiras.
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