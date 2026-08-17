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Pulpo, longueirón y sardina protagonistas en las jornadas gastronómicas de Corcubión

La iniciativa busca divulgar la gastronomía local y acercar la pesca de bajura al público

El pulpo volverá a ser el gran protagonista de las jornadas de Corcubión.

El pulpo volverá a ser el gran protagonista de las jornadas de Corcubión. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

Gastronomía, actividades divulgativas y acercamiento a la pesca de bajura llenarán de contenido las jornadas gastronómicas que organiza la Cofradía de Pescadores de Corcubión los días 21, 22 y 23 de agosto.

Cartel promocional de las jornadas gastronómicas de la cofradía de Corcubión.

Cartel promocional de las jornadas gastronómicas de la cofradía de Corcubión. / Cedida

El pulpo será el gran protagonista de esta cita, aunque también habrá espacio para otros productos de la lonja, como el longueirón y la sardina. En la carpa gastronómica que se instalará en el muelle, los asistentes podrán degustar el preciado cefalópodo en cuatro elaboraciones: á feira, a la brasa, en croquetas y en empanada. La oferta la completarán los longueirones a la plancha y la empanada de maíz, la novedad de esta edición.

La cocina abrirá el viernes de 20.00 a 23.30 horas, el sábado de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30, y el domingo de 13.00 a 17.00 horas.

Showcookings con plazas limitadas

La programación incluye tres showcookings gratuitos que se celebrarán en la lonja. Serán el viernes y el sábado a las 19.00 horas y el domingo a las 12.00 horas. Cada taller de cocina cuenta con 30 plazas y permitirá a los asistentes inscritos presenciar en directo la elaboración de diferentes recetas con productos de la cofradía, para degustarlas después.

La inscripción es gratuita a través del teléfono 981 746 951. A fin de facilitar la participación del mayor número de personas, solo se permitirá la inscripción en uno de los tres showcookings por persona.

Talleres infantiles de ciencia marina

Un año más, los más pequeños tendrán la oportunidad de acercarse al mundo marino a través de dos talleres de divulgación científica que los profesionales de Arenaria Coordinación impartirán el sábado. El primero será a las 12.00 horas y se centrará en la disección de cefalópodos, permitiendo a los niños de entre 6 y 12 años examinar por dentro y por fuera especies como el calamar, con observación al microscopio incluida.

Comensales en las jornadas del pasado año en Corcubión.

Comensales en las jornadas del pasado año en Corcubión. / Cedida

A las 19:30 horas, un segundo taller abierto a todas las edades explorará la biodiversidad marina a través de muestras de animales, conchas y otros elementos didácticos, dando a conocer el origen de las especies que habitan las rías gallegas.

Las plazas para estos talleres infantiles son también limitadas, por lo que todos los interesados en participar deberán inscribirse previamente en el 981 746 951.

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Las jornadas incluyen además una charla dirigida por profesionales vinculados a la cofradía, que abordará la extracción del pulpo, su proceso en la lonja, su importancia en la historia de la cofradía y algunas curiosidades biológicas de la especie.

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