Santa Comba mobiliza máis de medio millón euros para renovar a rede viaria rural
O Concello saca a licitación dous proxectos de melloras no rural que suman un investimento de máis de 550.000 euros
Iker Cotón
O Concello de Santa Comba saca a licitación dous proxectos de obra destinados a continuar mellorando as infraestruturas e a rede viaria do rural. Entre ambos suman un investimento de 551.558 euros e recollen unha vintena de actuacións en distintas partes do municipio xalleiro.
Os proxectos
O primeiro dos proxectos sae a licitación por un importe máximo de 327.159 euros e contempla actuacións na estrada de Boimente, no núcleo de Padreiro, dúas intervencións na parroquia de Grixoa de Esternande, outras dúas en San Salvador, no núcleo de Frieiro, a mellora dunha pista en Figueiras e actuacións nos núcleos de Recarei e Abeleiras.
Por outra parte, o segundo dos plans conta un orzamento máximo de licitación de 224.399 euros. Esta segunda fase inclúe accións no lugar do Covelo, no acceso a vivendas nas Cerdeiras, nun camiño interior no lugar da Ponte e no acceso a vivendas en Ventosa. Ademais, realizaranse diferentes melloras no núcleo de Ser, na renovación do firme nunha pista en Esmorode, nas inmediacións da igrexa de San Martiño, no Couto e nunha pista en Alón.
As ofertas
As empresas interesadas na execución destes proxectos deberán presentar as súas ofertas antes do 9 de setembro. Tras a adxudicación das actuacións, establecerase un prazo de execución de seis meses desde a acta de replanteo.
Dende o Concello de Santa Comba destacan que esta nova contratación permitirá ao municipio continuar coa mellora da rede viaria rural e dos diferentes núcleos de poboación xalleiros. O alcalde, Alberto Romar, destaca que estas actuacións buscan “atender peticións dos veciños e veciñas e dar resposta a necesidades demandadas desde hai anos. Porque cada parroquia conta, seguimos traballando para que as melloras cheguen a todos os recunchos de Santa Comba”, destaca o rexedor.
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