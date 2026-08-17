Silleda refuerza su abastecimiento y depuración de agua ante la alerta de sequía

El Concello de Silleda mejora la seguridad del abastecimiento y las instalaciones de saneamiento y depuración de agua con una inversión que supera los 40.000 euros. Estas actuaciones permiten reforzar la capacidad de respuesta del servicio municipal de aguas en un momento especialmente importante, condicionado por las bajas precipitaciones y la alerta de sequía declarada por la Xunta de Galicia en diferentes sistemas hidráulicos.

Nuevas bombas

Entre las actuaciones realizadas destaca la instalación de una nueva bomba en la estación de bombeo de Taboada. Esta adquisición permitirá contar con un equipamiento de reserva para dar apoyo a las dos bombas gemelas que se encuentran actualmente en funcionamiento, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ante posibles averías.

Además, se ha incorporado otra bomba en la estación de bombeo de Chapa, en Bandeira, que reforzará la seguridad del sistema de abastecimiento.

Mejoras en las depuradoras

La eficiencia y el rendimiento del tratamiento de las aguas residuales ha mejorado. Para esto se ha renovado por completo el sistema de aireación de la estación depurador de Silleda mediante la instalación de 12 nuevas aspas en el rotor y un nuevo oxigenador. Además, con el objetivo de recircular los lodos en la estación de Bandeira, se ha instalado una nueva bomba sumergible que permitirá optimizar el funcionamiento de la planta.

A estas mejoras se le suman numerosos trabajos de mantenimiento y puesta a punto en ambas instalaciones. La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca que se está "investindo tanto na captación e distribución como na depuración porque todo forma parte do mesmo ciclo e require instalacións modernas, eficientes e preparadas para responder ante calquera incidencia".

Plan anti pérdidas

Además de las mejoras realizadas en las infraestructuras, el Concello de Silleda ha completado una auditoría integral del sistema municipal de abastecimiento, lo que permitirá planificar las inversiones de los próximos años y mejorar la eficiencia de la red. Este trabajo incluye una descripción detallada de todo sistema de abastecimiento, el análisis de los datos de captación y suministración y la elaboración de un balance hídrico; todo esto con el objetivo de reducir las pérdidas de agua.

Desde el Gobierno municipal destacan que estas medidas permitirán afrontar con mayores garantías la actual campaña estival y mantener la capacidad de abastecimiento necesaria en la localidad. Desde el Concello han aprovechado para aclarar que la situación de alerta por sequía en la demarcación del Lérez no afecta de forma significativa a los principales puntos de captación y abastecimiento del municipio.

“Pedimos responsabilidade no consumo porque a auga é un recurso esencial, pero tamén pedimos ás administracións competentes que extremen a vixilancia sobre o río Deza. As actuacións ou solucións que se adopten augas arriba non poden comprometer nin a calidade da auga nin a seguridade do abastecemento dos veciños e veciñas de Silleda”, concluye la alcaldesa, que aprovechó la ocasión para agradecer las tareas del personal del servicio municipal de aguas.