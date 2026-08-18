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Accidente de quad en Coristanco: un adulto evacuado en helicóptero y un menor en ambulancia

Sucedió en torno a las 19.30 horas en el lugar de Outeiro, en Agualada

El adulto fue evacuado por el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

El adulto fue evacuado por el helicóptero medicalizado con base en Santiago. / Jesús Prieto

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

Dos personas, un niño y un adulto, resultaron heridas esta tarde en Coristanco tras sufrir un accidente con el quad en el que circulaban. El siniestro se produjo sobre las 19.30 horas en el lugar de Outeiro, en el kilómetro 18, en la parroquia de Agualada.

Según la información recibida en el 112 Galicia, el adulto presentaba heridas de consideración, por lo que el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, que tomó tierra en el lugar de los hechos. El menor, por su parte, no parecía revestir gravedad.

Tras recibir el aviso de un particular, el 112 Galicia informó del accidente al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Ponteceso, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco y a los Bomberos de Carballo.

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Finalmente, el helicóptero medicalizado trasladó al adulto herido, mientras que el menor fue evacuado en una ambulancia del 061.

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