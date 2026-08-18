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As representantes socialistas de Lalín e Barakaldo estreitan lazos cun encontro para intercambiar iniciativas e proxectos

As dúas portavoces socialistas intercambiaron proxectos e iniciativas a levar a cabo nas dúas localidades

Acordaron, ademais, unha visita aos Centros Galegos Vascos

Reunión institucional dos portavoces socialistas de Lalín e Barakaldo.

Reunión institucional dos portavoces socialistas de Lalín e Barakaldo. / Cedida

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Iker Cotón

A portavoz do PSE-EE de Barakaldo, Alba Delgado, visitou esta fin de semana Lalín, onde se reuniu coa portavoz do PSdeG-PSOE local, Alba Forno. O obxectivo desta reunión foi o intercambio de experiencias, iniciativas e proxectos desenvolvidos nas dúas localidades.

Ambas representantes socialistas puxeron en común propostas que se están a desenvolver en Barakaldo e que poderían adaptarse e trasladarse ao municipio pontevedrés, todo isto mentres desfrutaban dun paseo por Lalín. Durante a conversa tamén se analizaron iniciativas que os socialistas propoñen para Lalín e que poderían servir de referencia para a cidade vasca. Deste xeito, o encontro permitiu abrir unha nova vía de colaboración e intercambio de iniciativas entre as dúas localidades.

As dúas portavoces socialistas aproveitaron o encontro para organizar unha próxima visita aos Centros Galegos Vascos, co obxectivo de coñecer o seu traballo e aumentar a colaboración con estas entidades, que levan a cabo un importante papel no mantemento dos vínculos entre vascos e galegos.

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Desde o PSdeG-PSOE de Lalín destacan a importancia deste tipo de encontros para "compartir experiencias, coñecer iniciativas que funcionan noutros municipios e buscar proxectos que poidan contribuír a mellorar a vida das veciñas e veciños", ao tempo que se reforzan os lazos entre Lalín e Barakaldo e, á súa vez, entre Galicia e o País Vasco.

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