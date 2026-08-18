Termina la aventura de Muros en el Grand Prix: "Mostramos a nosa vila nun programa de máxima audiencia"

Muros ha dejado su sello en El Grand Prix 2026 pero no ha logrado el pase a las semifinales. El municipio barbanzano protagonizó anoche una gala llena de emoción, humor y pruebas de todo tipo frente a Blanca (Murcia), aunque finalmente ha terminado octavo en la clasificación general.

La competición no solo se vivió en el plató. En muros, vecinos y vecinas se reunieron ante una pantalla gigante en la plaza del Mercado para animar a la delegación muradana que se desplazó a Madrid para participar en el clásico programa de La 1. En palabras de la alcaldesa de Muros, María Lago: "A praza do Mercado estaba totalmente chea. Aínda que moitos xa coñecíamos o resultado porque participamos no programa, vivíronse momentos de verdadeira tensión, especialmente ao final das probas".

La plaza del Mercado llena para disfrutar del 'Grand Prix'. / S.S.

Más de un centenar de vecinos de todas las parroquias de Muros viajaron a Madrid para la grabación del programa en dos autobuses. La alcaldesa, María Lago, viajó en uno de estos autobuses para participar en el programa, un proceso que define como "un pouco cansado porque foron moitas horas de viaxe, pero foi moi divertido, creouse un grupo de xente moi bo".

La regidora municipal cuenta que el viaje comenzó en Muros, a las 2.00 horas de la mañana del 19 de mayo, día de la grabación del programa: "Os participantes estivemos 13 horas gravando todo o programa. Foi unha experiencia moi divertida, con moitos cambios de plató, o programa ten un nivel de produción moi interesante". A pesar del esfuerzo físico y de las "probas de risco", María Lago destaca lo positivo de la experiencia: "seguimos facendo bromas entre nós e onte, mentres se emitía o programa, o grupo de WhatsApp dos participantes botaba fume".

Durante el programa se reprodujo un vídeo para presentar el pueblo de Muros a toda España, protagonizado por el influencer Champimuros, el chef José Manuel y los gaiteiros Deborah y Lewis, todos procedentes de la localidad barbazana. Un vídeo que, en palabras de la alcaldesa, "mostra a parte máis humana e cultural da vila".

La competición

Los dos padrinos, junto a los participantes de Muros y Blanca, lo han dado todo en las distintas pruebas de la noche, entre ellas ‘Alicia en el país de las canastillas’, ‘Súpercocineros’, ‘ChampionsPrix’ y ‘Los Ki-monos’, además de algunos de los clásicos del programa, como ‘La Patata Caliente’ o ‘Los Troncos Locos’.

El equipo de Blanca ha llegado a las pruebas finales con ventaja en el marcador. Tras los Superbolos, el equipo murciano se ha situado con 28 puntos, frente a los 19 de Muros. Todo estaba por decidir en el último juego de la noche, 'El diccionario', en el que tenían que adivinar si una serie de palabras sestán, o no, en el diccionario.

La primera ronda de palabras ha reducido ligeramente la distancia: Blanca se ha quedado con 25 puntos y Muros ha subido hasta los 22.En la segunda ronda, ambos equipos han fallado sus respectivas palabras, por lo que Muros ha vuelto a los 19 puntos y Blanca ha bajado hasta los 22. Todo se ha decidido en la palabra de oro. Muros ha acertado con ‘holco’, sumando cuatro puntos y colocándose con 23. Blanca se lo ha vuelto a jugar todo con ‘chirinola’, que sí aparece en el diccionario de la RAE. El acierto les ha dado cuatro puntos más y, con 26 puntos, la victoria en la sexta gala de El Grand Prix 2026.

Aún así, ningua de las dos localidades ha logrado alcanzar las posiciones de semifinales: Blanca termina sexta con 26 puntos y Muros octavo con 23, quedándose fuera de la lucha por el título. Las semifinales enfrentarán a Polinyà contra Pradejón y a Quintanar del Rey contra Altura, los cuatro municipios que han terminado en las primeras posiciones de la clasificación.