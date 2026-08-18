TRÁFICO
Un conductor herido tras salirse de la vía un camión hormigonera en Ponteceso
El accidente se produjo en la carretera DP-6805 a la altura de Cores
Un conductor resultó herido en Ponteceso después de salirse de la vía el camión hormigonera que manejaba. El accidente se produjo poco antes de las dos de la tarde en el kilómetro 3,8 de la carretera DP-6805, a su paso por Cores.
Según informó un particular al 112 Galicia, el vehículo se salió de la vía y el conductor pudo abandonar la cabina por sus propios medios.
Al lugar del accidente acudieron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, efectivos del GES de Ponteceso, bomberos de Carballo y personal del servicio de mantenimiento de la vía.
Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local confirmaron que el conductor precisaba asistencia sanitaria y advirtieron de que el punto del accidente podía suponer un riesgo para la circulación, al tratarse de un tramo de curvas.
Además, como consecuencia de la salida de vía, resultó dañado un poste de telefonía, por lo que también se dio aviso a la empresa responsable del servicio.
Según informaron los miembros del GES, fue necesario cortar la carretera para que una grúa pudiese retirar el camión.
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