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PATRIMONIO NATURAL

Denuncian o "abandono" do Anllóns e reclaman coordinación entre a Xunta e os concellos

O PSdeG lamenta que a senda fluvial permaneza intransitable polas árbores caídas e insta Augas de Galicia a actuar

Pérez Abelenda, segundo esquerda, Patricia Iglesias e Lois García, á dereita, en Coristanco.

Pérez Abelenda, segundo esquerda, Patricia Iglesias e Lois García, á dereita, en Coristanco. / PSdeG

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

O PSdeG organizou unha andaina reivindicativa dende A Pontedona ata o Refuxio de Verdes, en Coristanco, para reclamar unha actuación inmediata no río Anllóns e a súa contorna, denunciando que esta se atopa nun "total estado de abandono".

A andaina contou coa participación da deputada autonómica Patricia Iglesias, o voceiro socialista coristanqués José Manuel Pérez Abelenda e do seu homólogo pontecesán Lois García Carballido, entre outros.

"Non podemos permitir que un dos maiores tesouros naturais e turísticos que ten Coristanco, e tamén a comarca de Bergantiños, se vaia deteriorando pola falta de mantemento e de coordinación entre as distintas administracións", destaca Pérez Abelenda.

Coordinación entre Xunta e concellos

Os socialistas piden unha "atención permanente, non actuacións puntuais" e que haxa coordinación entre os distintos concellos da zona e a Xunta de Galicia. "O río Anllóns é moito máis que un río, é un elemento que une concellos, paisaxe, patrimonio e natureza, e ten posibilidades turísticas", subliña Pérez Abelenda.

Pola súa banda, Patricia Iglesias esixe unha actuación inmediata aos concellos de Ponteceso e Coristanco, e "sobre todo, á Xunta e a ese organismo que é Augas de Galicia que ten totalmente abandonado este emblema da comarca de Bergantiños".

Senda pechada por árbores caídas

Iglesias lamenta que "o Anllóns, o corazón da comarca de Bergantiños, teña unha senda chea de árbores caídas que a pechan por completo. Insistiremos no Parlamento e nos concellos".

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O PSdeG anuncia máis accións reivindicativas. "Faremos máis para que isto realmente sexa un emblema da comarca de Bergantiños e que se coide como se merece".

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