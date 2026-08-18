CULTURA
Humor, música e ritmo para despedir Vimiansol en Vimianzo
A recta final do programa inclúe citas con Las Cossas Nostra, Intringulis e O último que apague a luz.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vimianzo
O programa Vimiansol afronta a recta final en Vimianzo con tres novos espectáculos. O venres, día 21, ás 20.30 horas, a Praza do Concello acollerá Las Cossas Nostra, unha proposta escénica pensada para gozar dunha noite de verán chea de humor e ritmo.
O sábado, día 22 ás 22.00 horas, no mesmo escenario, Adrián Conde presentará Intringulis, un espectáculo que conxuga malabares, maxia, humor e improvisación. O ciclo pecharase o día 29 de agosto. A Vela Circo traerá a Vimianzo o show O último que apague a luz. A cita será ás 21.00 horas na Praza do Concello.
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
- El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
- Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros