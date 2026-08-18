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TURISMO

A Laracha ofrece cinco rutas guiadas para descubrir o seu patrimonio e a súa historia

O programa abordará desde os primeiros poboadores ata a herdanza marítima e etnográfica

A primeira cita será o día 26 de agosto no castro de Montes Claros.

A primeira cita será o día 26 de agosto no castro de Montes Claros. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello pon en marcha A Laracha no tempo, un novo programa de visitas guiadas que convida a percorrer a historia do municipio a través dalgúns dos seus principais elementos patrimoniais. A proposta combina divulgación histórica, cultura e turismo e permitirá achegarse a diferentes lugares e espazos que forman parte da identidade larachesa.

As cinco citas están organizadas seguindo un fío cronolóxico, de maneira que o programa parte das primeiras poboacións coñecidas no territorio e avanza ata épocas máis recentes. A visita inicial será o 26 de agosto, ás 18.00 horas, no castro de Montes Claros, nunha achega ao mundo castrexo e ás comunidades que habitaron estas terras na antigüidade.

A segunda cita será o 2 de setembro, tamén ás 18.00 horas, no mosteiro de San Pedro de Soandres, o elemento do patrimonio arquitectónico máis destacado do municipio. A visita permitirá coñecer a historia deste antigo templo, cuxas orixes se sitúan no século X, así como a súa importancia ao longo da historia.

Cartel promocional do programa A Laracha no tempo.

Cartel promocional do programa A Laracha no tempo. / Cedida

O programa continuará o 5 de setembro, ás 12.00 horas, na capela de Santa Margarida de Montemaior para coñecer a historia e as características do templo e o seu vínculo co territorio no que se localiza, cunha fonte milagreira e o antigo hospital de peregrinos, hoxe transformado en centro sociocultural, nas súas inmediacións.

A seguinte cita levará o programa ata Caión o 12 de setembro, ás 12.00 horas, cun percorrido pola vila para descubrir o seu patrimonio e a pegada da súa historia ligada ao mar. As súas rúas, edificios e espazos públicos servirán como fío condutor para coñecer a evolución da localidade.

Finalmente, o 19 de setembro, ás 12.00 horas, A Laracha no tempo chegará ao Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar cunha visita guiada. Esta última cita estará dedicada ao patrimonio etnográfico e permitirá coñecer o funcionamento dos muíños de auga e a importancia que tiveron no aproveitamento tradicional dos recursos naturais.

Requírese inscrición

Para poder participar requírese inscrición previa, que pode facerse en liña cubrindo o formulario dispoñible nas redes sociais municipais ou contactando coa Oficina de Información Turística de Caión ou co Museo dos Muíños de Golmar (museodegolmar@alaracha.gal ou 647828559)

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Con A Laracha no tempo o Concello propón "unha maneira diferente de achegarse ao patrimonio local, non só como un conxunto de monumentos e lugares de interese, senón como unha forma de coñecer e entender a historia do municipio e das persoas que o foron construíndo ao longo do tempo", subliñan dende o goberno local.

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A Laracha ofrece cinco rutas guiadas para descubrir o seu patrimonio e a súa historia

A Laracha ofrece cinco rutas guiadas para descubrir o seu patrimonio e a súa historia
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