RECICLAXE
Máis de 1.800 fogares de Carballo xa separan a materia orgánica
As familias que se sumen á campaña Ti tes a chave recibirán un kit de benvida
O Concello de Carballo continúa avanzando na implantación da recollida separada da materia orgánica a través da campaña Ti tes a chave, que conta xa con 1.801 familias rexistradas.
A campaña de divulgación e información, desenvolvida polo Concello en colaboración coa UTE Carballo Limpo, retomouse o pasado 30 de abril cun punto informativo instalado na rúa Coruña. O obxectivo destas accións é achegar á cidadanía información directa sobre o funcionamento do colector marrón e sobre a importancia de separar correctamente os residuos orgánicos que se xeran nos fogares.
Entre finais de abril e xullo realizáronse oito accións informativas a pé de rúa, nas que se rexistraron un total de 66 altas. As persoas que se incorporan á campaña reciben un kit de benvida composto por un cubo aireado de 10 litros, bolsas compostables, material informativo e a chave que permite abrir o colector marrón. Nos puntos informativos tamén se atende ás persoas que xa forman parte do programa para a reposición de chaves ou bolsas e para tramitar solicitudes de composteiros domésticos, que tamén se están a repartir estes días.
Información ao comercio e á hostalaría
A campaña de sensibilización complétase cun servizo de información e control dirixido especialmente ao comercio e á hostalaría, sectores con capacidade para xerar cantidades importantes de materia orgánica. O persoal encargado destas accións informa os establecementos sobre a correcta separación dos residuos e realiza un seguimento do cumprimento das indicacións. Desde abril desenvolvéronse xa 11 das 32 xornadas previstas, que continuarán aproximadamente ata finais de novembro.
Desde o Concello destácase que a separación da materia orgánica é un dos pasos fundamentais para seguir mellorando a xestión dos residuos e incrementar as taxas de reciclaxe. Neste sentido, o goberno municipal anima á veciñanza que aínda non participa en Ti tes a chave a sumarse ao programa e lembra que a correcta separación no fogar é imprescindible para que o sistema funcione e para abaratar os custos do tratamento dos residuos.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
- El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
- Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros