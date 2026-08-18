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VOLUNTARIADO

Mozos de cinco países poñen en valor o patrimonio da Laracha nun campo internacional

Colaboraron na deseucaliptización da contorna do menhir de Erboedo e na limpeza do castro de Montes Claros

O alcalde, á esquerda do menhir, concelleiros e participantes con campo de voluntariado.

O alcalde, á esquerda do menhir, concelleiros e participantes con campo de voluntariado. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Catorce mozas e mozos de entre 18 e 30 anos procedentes de Italia, Colombia, Francia, Xapón e de diferentes puntos de España: Madrid, Zaragoza, Granada, Murcia, Badajoz e Vigo compartiron na Laracha dúas semanas de traballo, convivencia e actividades culturais no marco dun campo de voluntariado internacional organizado polo Concello larachés co apoio da Xunta de Galicia.

O alcalde, José Manuel López, despediu os voluntarios na contorna do menhir de Erboedo, onde lles agradeceu o traballo desenvolvido ao longo destas dúas semanas e trasladoulles o desexo de que gozasen da súa estancia na Laracha. Na visita tamén participaron a concelleira de Xuventude, Patricia Bello, e o concelleiro Juan Carlos Amado.

Precisamente, a intervención no entorno do menhir de Erboedo foi a principal novidade desta edición. O ano pasado o Concello levou a cabo a tala dos eucaliptos existentes na parcela municipal na que se sitúa este elemento patrimonial, actuación que permitiu descubrir con maior claridade que o menhir se atopa nun emprazamento rochoso de forma circular ou elíptica.

Investigación do emprazamento do menhir

A partir deste achado, estase investigando agora se esa configuración do terreo responde a unha formación natural ou se, pola contra, podería tratarse dun elemento de orixe artificial relacionado co propio emprazamento do menhir. Neste contexto, os voluntarios centraron os seus traballos na deseucaliptización da parcela principal, eliminando os rebrotes dos eucaliptos que volveron xurdir.

A arqueóloga Puri Soto, responsable da supervisión arqueolóxica dos traballos, valorou como "moi eficiente" o labor desenvolvido polos voluntarios na eliminación destes rebrotes, contribuíndo así ao mantemento da parcela e facilitando a continuidade dos traballos de investigación e posta en valor deste enclave patrimonial.

Tarefas auxiliares vinculadas ás escavacións arqueolóxicas

Ademais, no castro de Montes Claros, os participantes deron continuidade ás actuacións desenvolvidas en edicións anteriores, fundamentalmente mediante a limpeza manual dos afloramentos rochosos e outras tarefas auxiliares vinculadas ás escavacións arqueolóxicas.

O traballo de campo combinouse cun amplo programa de actividades culturais, educativas e de lecer que permitiu aos participantes coñecer diferentes lugares da Laracha, da Costa da Morte e doutros puntos de Galicia. Visitas, sendeirismo, deportes acuáticos e actividades relacionadas coa música tradicional galega formaron parte dunha programación pensada para complementar o labor desenvolvido nos espazos patrimoniais.

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Posta en valor do patrimonio

O Concello fai unha valoración positiva desta nova edición do campo de voluntariado, que volveu combinar a conservación e posta en valor do patrimonio municipal coa convivencia entre mozos de diferentes procedencias e o coñecemento da cultura e da contorna galegas. "A intervención no menhir de Erboedo supón, ademais, unha nova liña de traballo dentro deste programa que permite avanzar no coidado e posta en valor deste elemento patrimonial e no coñecemento do seu singular emprazamento", subliñan.

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