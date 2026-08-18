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Muere un marinero de Ribeira en un accidente mientras faenaba en las Cíes

El hombre, de 61 años y vecino de Ribeira, sufrió un accidente operacional con la maquinilla a bordo de «Playa de Cesantes»

Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes

Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes / Jose Lores

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Lara Graña

Adrián Amoedo | Jorge Garnelo

Vigo

Trágico accidente en un pesquero de la ría de Vigo. Un marinero de 61 años, vecino de Ribeira, ha fallecido esta madrugada cuando estaba trabajando a bordo del cerquero Playa de Cesantes. Según explican desde Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el motivo fue un accidente operacional con la maquinilla del barco cuando la tripulación estaba faenando.

Desde el pesquero se dio la alerta sobre el accidente a las 00.22 horas, cuando el barco se encontraba a 1,2 millas al suroeste de Punta Couso. Según apunta Salvamento, en aquel momento se solicitaba la evacuación urgente del marinero, mientras el barco ya tomaba rumbo a tierra.

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo se le pidió al helicóptero Pesca 1, ya en vuelo, que se mantuviera en zona, este no llegó a intervenir. El Playa de Cesantes atracó en O Berbés pasadas las 2 de la madrugada, donde estaban esperando efectivos de la Guardia Civil y donde se pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

Fuentes de la Benemérita explican que el forense procedió al levantamiento del cadáver a la llegada del barco a Vigo, donde estaba esperando la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Las fuentes del sector pesquero consultadas desconocen cómo se pudo producir exactamente el accidente, pero explican que el marinero, de origen extranjero y vecino de Ribeira, se encontraba en muy mal estado. «No hubo nada que hacer», señalan.

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El Playa de Cesantes pertenece a un armador de esta parroquia de Redondela. Tiene 19,25 metros de eslora, 56,33 GT (gross tonnage o tonelaje bruto) y está construido en acero. Fue dado de alta en el registro de flota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2004.

Fuente: Faro de Vigo

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