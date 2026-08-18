Oroso, localidad de centenarios: Herminia Costa celebra los cien años
Es la séptima vecina que sopla las cien velas en el concello de Oroso
Iker Cotón
Herminia Costa Mallón, vecina del concello de Oroso, es la séptima persona de la localidad en superar los 100 años de edad.
Herminia nació en Vilar de Céltigos, en Santa Comba, donde creció al lado de sus nueve hermanos. Se casó y vivió con su marido en Brandomil, Zas, donde se dedicó a la costura y a las labores de campo. Lleva más de 20 años residiendo en Sigüeiro junto con su hija Minucha, su yerno y dos de sus cinco nietos.
La, desde hoy, centenaria tuvo cuatro hijos y un ahijado al que crió como si fuese su hijo biológico. De sus cuatro descendientes, tan solo dos han podido vivir el día del 100 cumpleaños de su madre. Desde el Concello de Oroso transmiten " o noso agarimo e recoñecemento a Herminia neste día tan especial, desexándolle moitos máis anos de felicidade e boa saúde". Esta mañana, el alcalde Alex Doval se acercó a su casa para felicitarla.
Herminia nació en 1926, cuando España todavía estaba bajo el reinado de Alfonso XIII y faltaban cinco años para la proclamación de la Segunda República. Desde entonces, ha atravesado una Guerra Civil, una dictadura, la llegada de la democracia, la entrada de España en Europa, la llegada del euro y dos cambios de siglo. También vivió desde la Tierra la llegada del ser humano a la Luna, la expansión de la televisión, la revolución de internet y, más recientemente, una pandemia mundial.
Siete centenarios en Oroso
Las vecinas Esperanza Cao, de Vilar de Abaixo, e Isabel Canabal, de la calle Rosalía de Castro, ya han cumplido los 102 años. Antonio Leborán, del lugar de Campo Cabanas, y Ricardo Rodríguez, de Mixoy, cumplirán ambos 102 años en diciembre. Francisco Sande, de A Pena, y María Sánchez, de Bouzalonga, ya han cumplido el centenario.
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