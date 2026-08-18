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AXUDAS

A Xunta destinou 195 millóns desde 2016 para impulsar a industria agroalimentaria

Productos Cárnicos Domínguez, de Vimianzo, recibe máis de 80.000 euros para modernizar as súas instalacións

A alcaldesa, esquerda, e o director xeral, centro, cos xerentes da empresa e un concelleiro, á dereita.

A alcaldesa, esquerda, e o director xeral, centro, cos xerentes da empresa e un concelleiro, á dereita. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou as instalacións da empresa Produtos Cárnicos Domínguez en Vimianzo.

Comprobou as melloras realizadas a través do investimento de máis de 80.000 euros que recibiu mediante as axudas para a transformación e comercialización de produtos agrarios que convoca a Consellería do Medio Rural.

Cárnicos Domínguez dedícase á elaboración de embutidos, despezamentos de tenreira, vacún maior e porcino, salazóns, produtos cárnicos cocidos e asados, entre outros. Mediante estas subvencións, a empresa puido realizar traballos de acondicionamento de superficies nas súas instalacións, en concreto no obradoiro, con panelado e tratamento epoxi en solos, ademais de ampliar a instalación frigorífica e adquirir unha termoformadora e equipamento para a sala de I+D.

Sala de elaboración de embutidos de Cárnicos Domínguez.

Sala de elaboración de embutidos de Cárnicos Domínguez. / X. G.

Con estas achegas, que veñen de aumentar o seu orzamento con 23 millóns de euros ata o ano 2028, a Xunta reforza o seu compromiso co sector primario e coa xeración de valor engadido neste eido.

Balseiros destacou que a convocatoria deste ano contou por primeira vez con dúas liñas subvencionables: unha centrada na concesión de achegas que aumenten o valor das producións agrarias, que incrementou o seu orzamento ata os 15 millóns de euros; e outra novidosa para investimentos con obxectivos ambientais, dotada con 7,9 millóns de euros.

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Tamén puxo en valor os investimentos desde o ano 2016 nesta materia, "cos que se financiaron máis de 600 proxectos. En concreto, o Goberno galego destinou 195 millóns de euros para seguir potenciando a industria agroalimentaria galega a través da transformación e comercialización dos seus produtos".

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