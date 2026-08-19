Patrimonio tendrá la última palabra en la reparación provisional de la presa de A Ponte Maceira
Técnicos y autoridades del Concello y Augas de Ames calibraron la actuación en este entorno BIC, a la espera de la obra definitiva por 400.000 €
Al ser una zona de difícil acceso el Ayuntamiento tendrá que ponerse en contacto con empresas que realicen trabajos con grúas y maquinaria pesada
El Concello de Ames solicitó a Augas de Galicia autorización para realizar una actuación provisional en la presa de A Ponte Maceira para intentar elevar la lámina de agua y evitar que la captación se vea afectada, propiciando así el embalsamiento de líquido que capta la potabilizadora. Se trata de una actuación provisional que dependerá de Patrimonio, y se calibró a pie de curso fluvial debido a la situación de prealerta por sequía. Posteriormente, la Xunta ejecutará la actuación definitiva, valorada en 400.000 euros.
Solicitud tramitada
Allí, la teniente de alcalde, Susana Señorís, aportaba que “esta actuación ten unha especial relevancia ante a situación actual de prealerta por seca na que se atopa o concello de Ames. O enxeñeiro de Augas de Galicia trasladounos que pediron autorización a Patrimonio para poder executar dita actuación, e agora estamos á espera de que Patrimonio dea unha contestación sobre este asunto. Hai que ter en conta que A Ponte Maceira é un Ben de Interese Cultural (BIC), polo que é importante a autorización de Patrimonio. Se dispoñemos de autorización haberá que estudar a viabilidade da actuación, aínda que en principio vemos que ten certa complexidade”.
Por otra parte, la gerente de Augas de Ames, Genma Otero, indica que “a situación da localización da rotura da presa está nun lugar de difícil acceso e haberá que poñerse en contacto con empresas que realicen traballos con grúas e maquinaria pesada, para dispor de toda a información contrastada e que nos indiquen as distintas alternativas de actuación para poder actuar na presa”.
Reparación definitiva
Genma Otero reitera que “esta sería unha medida provisional e cando teñamos toda a información necesaria e os permisos pertinentes estudarase a viabilidade da actuación e tomarase a decisión, sen esquecer que sería preciso o arranxo que garanta a reparación definitiva da presa por parte de Augas de Galicia, debido a afección que ten na captación de auga para o noso Concello, e seguimos demandando que se faga o antes posible”. Además de las autoridades mencionadas, se desplazaron hasta la zona el técnico municipal del Ciclo Integral del Agua, Esteban de la Fuente; la ingeniera jefa de Augas de Ames, Verónica Castro; y el responsable de la Brigada municipal de obras, Juan Calvo.
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