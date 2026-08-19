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Boqueixón investirá 70.000 euros na ampliación da rede de saneamento

O Concello realizará accións en seis aldeas para avanzar cara ao obxectivo de cubrir os 105 núcleos do municipio

Comezan as obras de saneamento en Boqueixón.

Comezan as obras de saneamento en Boqueixón. / Cedida

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Iker Cotón

O Concello de Boqueixón licita dous proxectos de ampliación e mellora da rede municipal de saneamento. O investimento estará preto dos 70.000 euros e beneficiará a seis aldeas do municipio.

Esta iniciativa achega ao concello ao seu obxectivo de levar o saneamento á totalidade dos 105 núcleos do municipio. Olivio Rodeiro, alcalde de Boqueixón, cualifica esta meta do 100% de saneamento como “algo excepcional para un pequeno municipio rural que xa ten conseguido algo sen parangón no resto da provincia: que o 100% da veciñanza teña acceso a un abastecemento de auga de calidade”.

O primeiro proxecto adxudicado centrarase na ampliación da rede de saneamento en Deseiro de Abaixo e Quián (Sergude), A Granxola (Codeso) e Loureda (Loureda). Esta actuación suporá a instalación de 485 metros de tubaxe, 15 pozos de rexistro e 5 arquetas de conexión.

O segundo proxecto provén dun plan municipal elaborado hai dous anos, en 2024, que busca mellorar o saneamento das vivendas afastadas dun núcleo de poboación. Para isto utilizaranse fosas sépticas comúns con sistemas de infiltración no terreo para a depuración das augas residuais destes pequenos grupos de vivendas. Así, evitaríase a instalación de moitos quilómetros de tubaxe.

Esta segunda actuación levarase a cabo nas aldeas de Espiñeira (Lamas) e Frenza (Sucira). Instalarase un sistema de saneamento composto por unha fosa séptica horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidro e con dúas cámaras nos dous núcleos. Ademais, levarase a cabo a instalación dunha arqueta de toma de mostras e un pozo de infiltración, con recheo de grava. Con este proxecto, prevese dar servizo a sete vivendas de Espiñeira e outras sete vivendas de Frenza.

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Os dous proxectos de mellora da rede municipal de saneamento foron adxudicados a Hermanos Couto Fandiño SL, o primeiro, por un valor de 40.000 euros e, o segundo, por un importe de 29.725 euros

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