Cómo elaborar la croqueta deconstruida que triunfó en el concurso 'Anguía Chef'

Cuando la tradición se encuentra con la creatividad, incluso una receta de toda la vida puede convertirse en un plato completamente nuevo. Eso es precisamente lo que ha conseguidola vecina de Pontecesures, Sonia Carbia Torres, que se ha alzado con el primer premio del certamen 'Anguía Chef' de Valga. Su propuesta consistió en una Croqueta deconstruida de anguila, que conquistó al jurado gracias al buen tratamiento del producto con el que logró un sabor de diez.

Uno de los miembros del jurado fue el reputado chef Álex Iglesias, quien lo tuvo complicado, pues fue el encargado de elegir la receta ganadora depués de que se produjese un triple empate con otras dos elaboraciones muy sabrosas: la Anguila crocante del Ulla del valgués Pablo Quintáns y la Anguila al horno de Jorge Rivero, el ganador del año pasado.

La receta

La fórmula ganadora de este año tiene como base la separación de los elementos clásicos de la croqueta para jugar con sus texturas. Coged papel y boli: la receta comienza elaborando la base sofriendo pequeños tacos de anguila con cebolla y ajo, para después flamearlos con caña tostada. Tras esto se prepara una bechamel de mantequilla, harina y leche enriquecida con queso San Simón ahumado. Para la presentación, la campeona sirvió el plato en el fondo dos cucharones del sofrito, cubiertos por la bechamel y coronados con cebolla frita.

Las otras tres propuestas de las seis que participaron en este certamen culinario fueron unos Entremeses variados de anguila, de José Andrés Freiría Castro; Anguila guisada con pan al azafrán, de Carmen García Costa; y la Coca da avoa Pilar, de Remedios Couselo Rico.

Participantes del certamen culinario mostrando sus recetas. / Concello de Valga

El factor decisivo que llevó a Sonia a la victoria fue, en palabras del jurado, "el tratamiento de la anguila, la presentación y el concepto diferente". Además, desde el jurado destacaron la calidad en la elaboración de los platos, motivo que "dificultó la decisión final".

El programa de Agosto Gastronómico promovido por el Concello de Valga continúa este domingo con el showcooking de Álex Iglesias a las 13.00 horas. El chef preparará cuatro cócteles de autor utilizando caña valguesa para sus distintas variedades.