Restos vegetales o contacto con aves: Naturgy busca el origen de los microcortes que afectan a diez localidades de A Estrada

El Concello da Estrada mantiene un contacto continuo con UFD (Naturgy) para localizar y solucionar los microcortes eléctricos que afectan a varias zonas del municipio. Las incidencias se concentran en la línea de media tensión PAI 806 (con más de 12 kilómetros de extensión), que conecta Paizás con Rubín, y afectan a Curro-Cira, San Miguel de Castro, Oca, Loimil, Muimenta, Reigada, Tiguillois, Riamonde y Arnois. Por ahora, se ignora su origen.

Inspección

Al hilo, UFD ya ha inspeccionado la línea y, aunque no ha detectado anomalías visibles, ha conseguido limitar el problema a una única fase, entre el cruce con la vía del tren y Oca. Todavía se desconoce qué elemento provoca los cortes, que podrían deberse a factores externos como restos de vegetación o aves.

El Concello reconoce la preocupación vecinal, especialmente por algunos cortes que han durado varias horas, y seguirá coordinándose con UFD hasta encontrar una solución definitiva. Además, se ha solicitado al Sergas estudiar medidas para garantizar el suministro eléctrico del centro de salud de Oca, como sistemas de alimentación ininterrumpida o un generador, ya que los microcortes pueden reiniciar los equipos informáticos y afectar a la atención sanitaria.

Vecinos preocupados

“Somos conscientes da preocupación dos veciños e entendemos perfectamente o seu malestar, especialmente tendo en conta o número de incidencias que se están producindo nalgunhas zonas”, aporta el edil de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños. El concejal reseña que “desde o primeiro momento estamos en contacto con UFD para coñecer de primeira man os traballos que se están realizando e para tentar trasladar aos residentes a información dispoñible”. Además,