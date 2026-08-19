Dos detenidos con más de 350 dosis de coca para presuntamente 'surtir' las fiestas de Ordes

Dos varones fueron detenidos como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública en Ordes durante las patronales. Los hechos ocurrieron gracias a los dispositivos de seguridad ciudadana y orden público desarrollados por efectivos de la compañía de la Guardia Civil de Santiago y la Policía Local de Ordes.

Operación Crioulo

Así, fue el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago y la Guardia Civil del puesto de Ordes los encargados de poner a buen recaudo a estos sujetos al amparo de los citados operativos, con el objetivo de lograr que las celebraciones discurriesen sin incidentes y el numeroso público asistente pudiese disfrutar de las patronales ordenses. La bautizada como operación Crioulo se inició al tener conocimiento del reiterado incumplimiento de la resolución judicial que le prohibía la y permanencia en el casco urbano de Ordes por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa a uno de los varones detenidos.

Pesquisas

Tras realizar las investigaciones y gestiones oportunas, los guardias civiles actuantes constataron la posible presencia de esta persona en la localidad durante el desarrollo de las fiestas, logrando su localización tras abandonar un domicilio situado en el casco urbano. La Benemérita interceptó esta persona, hallando en el transcurso del registro de sus pertenecías un total de 200 dosis de cocaína dispuestas para su venta al menudeo, por lo que se detuvo como supuesto autor de un delito contra la salud pública, otro de delito continuado de quebrantamiento de condena y un tercero contra la seguridad vial por la conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

La segunda de las actuaciones se produjo en el transcurso de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana que realizaban efectivos del puesto de la Guardia Civil de Ordes. En el transcurso del mismo, los agentes actuantes detectaron circulando un vehículo que carecía del seguro obligatorio y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Nerviosismo

Tras interceptar el turismo, excesivo nerviosismo que presentaba el conductor y único ocupante, no acorde a la situación, los guardias civiles registraron el coche y las pertenencias de esta persona, hallando en una riñonera 160 dosis individuales de cocaína. La Guardia Civil detuvo a este varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.