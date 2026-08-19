CAMPAÑA
Punto Rojo en Baio con ofertas comerciais, cine, música e ruta de tapas
Do 21 ao 23 de agosto, a vila converterase nun epicentro de compras e actividades de lecer
Descontos de entre o 20 e o 50%, cine, música, unha ruta de tapas e ata un tren turístico é o que se atoparán quen acuda esta fin de semana a Baio con motivo dunha nova edición da campaña Punto Rojo, promovida polo Concello de Zas e a Asociación BaiON.
Do 21 ao 23 de agosto a vila baiesa converterase en capital comercial. Os establecementos adheridos á campaña abrirán de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas, e ao longo de todo o día haberá tamén postos nas rúas con saldos e produtos de segunda man.
A actividade comercial complementarase con múltiples actividades de lecer. O venres, día 21, a partir das 22.00 horas proxectarase na Praza Jorge Mira a película Sirat. O sábado, día 22 ao mediodía, actuará a agrupación da AC Adro e, pola tarde, animará as rúas de Baio a Charanga O Rumbo.
O domingo, día 23, a música chegará da man da Charanga Os Celtas, ao mediodía, e Santa Compaña, pola tarde. E quen queira coñecer mellor Baio poderán facelo a bordo dun tren turístico, que estará operativo o sábado e o domingo de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas.
Os máis pequenos poderán gozar tamén de diferentes actividades infantís na Praza Jorge Mira.
Tapas a 2,5 euros
A variada oferta lúdica e comercial complementarase cunha Ruta de Tapas por seis locais hostaleiros de Baio. Serviranse a un prezo de 2,5 euros (agás na Lareira), de 12.00 a 16.00 e de 19.00 a 23.00 horas. E ademais de deleitar os padais, os comensais irán sumando participacións para participar no sorteo de 1.600 euros en premios.
Así, O Calvario ofrece ensaladilla de polbo e raxo con cachelos; Casa Rogelio servirá salpicón Costa da Morte, empanada caseira 'avoa Manola', xamón ao forno en salsa con champiñóns, trufiñas de Unai, tarta de limón e tarta de tres chocolates; Río Grande ofrece xamón asado e fajitas; Mané oferta Perrito 'Mané' e gyozas de lagostino; no Bar Trébol poderán degustarse tacos de salmón e carne, longueirón e mousse de chocolate; e A Lareira elaborará un prato especial de pluma de porco Duroc con froitos do bosque.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- Casi 9.000 gallegos llevan más de dos años sin trabajar pese al récord de empleo: qué hay detrás del paro de larga duración
- De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
- Más vivienda pública en Santiago: luz verde a un nuevo edificio de 33 pisos a precios asequibles
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
- Termina la aventura de Muros en el Grand Prix: 'Mostramos a nosa vila nun programa de máxima audiencia
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago