Mejoran instalaciones deportivas de A Maía, Ordes y Costa da Morte por 3,7 millones

La Xunta de Galicia acaba de resolver la convocatoria de ayudas del Fondo de Cooperación Local (FCL) para infraestructuras municipales estratégicas de 2026, con 26 proyectos beneficiarios y una inversión total de diez millones de euros, de los cuales 3,7 se destinarán a municipios coruñeses (2,8 para la comarca), reservándose un millón solamente para Ordes y Brión. Estas ayudas buscan financiar actuaciones con impacto supramunicipal o comarcal y mejorar infraestructuras deportivas, servicios sociales, equipamientos públicos, movilidad y otros servicios de interés económico y social.

También para Lalín

Además, y ya en Pontevedra, Lalín recibirá otros 500.000 euros para habilitar un módulo cubierto de atletismo. Continuando en A Coruña, en Ames se reformará el campo de fútbol municipal de O Milladoiro, con una ayuda de más de 258.000 euros; Brión mejorará y acondicionará el complejo deportivo municipal, con 500.000 euros; Cabana de Bergantiños actuará en el complejo deportivo, con más de 288.000 euros; Carral modernizará las infraestructuras deportivas de interés supramunicipal, con más de 429.000 euros; y a su vez, Cedeira recibirá 200.000 euros para el desarrollo de actividades acuáticas.

Ya en Fisterra, contarán con casi 305.000 euros para rehabilitar el campo de fútbol Ara Solis y urbanizar los accesos al campo, al polideportivo municipal y al IES Fin do Camiño; Miño ejecutará la cubierta de la pista polideportiva de A Galea, con más de 391.000 euros; Ordes realizará mejoras en el polideportivo Castelao, con casi 500.000 euros; Pontedeume recibirá 500.000 euros para actuaciones en el pabellón multiusos municipal; y Vedra contará con más de 350.000 euros para actuaciones en el Centro de Día Casa das Artes.