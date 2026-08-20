Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Mejoran instalaciones deportivas de A Maía, Ordes y Costa da Morte por 3,7 millones

La Xunta acaba de resolver la convocatoria de ayudas del Fondo de Cooperación Local (FCL), también para Vedra y Lalín

Entre las mejoras con un aporte de fondos más elevado, destacan la del complejo brionés y el pabellón ordense Castelao

Torneo de ajedrez en el interior del pabellón polideportivo Castelao I en Ordes, que será mejorado

Torneo de ajedrez en el interior del pabellón polideportivo Castelao I en Ordes, que será mejorado / Xadrez Ordes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Xunta de Galicia acaba de resolver la convocatoria de ayudas del Fondo de Cooperación Local (FCL) para infraestructuras municipales estratégicas de 2026, con 26 proyectos beneficiarios y una inversión total de diez millones de euros, de los cuales 3,7 se destinarán a municipios coruñeses (2,8 para la comarca), reservándose un millón solamente para Ordes y Brión. Estas ayudas buscan financiar actuaciones con impacto supramunicipal o comarcal y mejorar infraestructuras deportivas, servicios sociales, equipamientos públicos, movilidad y otros servicios de interés económico y social.

También para Lalín

Además, y ya en Pontevedra, Lalín recibirá otros 500.000 euros para habilitar un módulo cubierto de atletismo. Continuando en A Coruña, en Ames se reformará el campo de fútbol municipal de O Milladoiro, con una ayuda de más de 258.000 euros; Brión mejorará y acondicionará el complejo deportivo municipal, con 500.000 euros; Cabana de Bergantiños actuará en el complejo deportivo, con más de 288.000 euros; Carral modernizará las infraestructuras deportivas de interés supramunicipal, con más de 429.000 euros; y a su vez, Cedeira recibirá 200.000 euros para el desarrollo de actividades acuáticas.

Noticias relacionadas y más

Ya en Fisterra, contarán con casi 305.000 euros para rehabilitar el campo de fútbol Ara Solis y urbanizar los accesos al campo, al polideportivo municipal y al IES Fin do Camiño; Miño ejecutará la cubierta de la pista polideportiva de A Galea, con más de 391.000 euros; Ordes realizará mejoras en el polideportivo Castelao, con casi 500.000 euros; Pontedeume recibirá 500.000 euros para actuaciones en el pabellón multiusos municipal; y Vedra contará con más de 350.000 euros para actuaciones en el Centro de Día Casa das Artes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  2. Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
  3. Casi 9.000 gallegos llevan más de dos años sin trabajar pese al récord de empleo: qué hay detrás del paro de larga duración
  4. De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
  5. Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
  6. Más vivienda pública en Santiago: luz verde a un nuevo edificio de 33 pisos a precios asequibles
  7. Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
  8. Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso a gran escala contra Kiev

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso a gran escala contra Kiev

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

Directo | Rego responde a la petición de Feijóo de retornar a los menores de Ceuta: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de agosto
Tracking Pixel Contents