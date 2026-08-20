Convocan los actos de expropiación para la senda en la AC-542 de Carral a Ordes

La Xunta publicaba este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de los actos expropiatorios para la construcción de una senda en la carretera AC-542, en Ordes. Los actos para el levantamiento de las actas previas a la ocupación están convocados para el 21 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en la planta baja de la ordense nave agraria de Mesón do Vento; y a las 12.45 horas, en la sala de juntas del consistorio de Carral. La formalización de las actas de ocupación se llevará a cabo el 17 de noviembre, en la misma ubicación y en el mismo horario.

Casi dos kilómetros

Se trata de un nuevo itinerario impulsado por la Xunta, que tendrá una longitud total de 1.780 metros y supondrá una inversión autonómica de cerca de 1,2 millones de euros. El primer tramo comenzará en el punto kilométrico 19+600 de la carretera, partiendo de la senda existente en el margen derecho, y continuará hasta la acera del punto 20+920.

El segundo tramo discurrirá por el margen izquierdo, desde el punto 21+000 hasta la glorieta que conecta con la N-550, en el punto 21+380. El objetivo es dar continuidad a la senda ejecutada en el límite de los municipios de Ordes y Carral, en la AC-542, aprovechando el paso del Camino Inglés, y conectarla con la N-550 a su paso por Mesón do Vento.