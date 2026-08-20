Convocan los actos de expropiación para la senda en la AC-542 de Carral a Ordes
El nuevo itinerario, que tendrá casi dos kilómetros de longitud, conectará el Camino Inglés con la N-550 en Mesón do Vento
La Xunta formalizará los trámites de ocupación el 21 de septiembre y el 17 de noviembre en instalaciones de ambos concellos
La Xunta publicaba este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de los actos expropiatorios para la construcción de una senda en la carretera AC-542, en Ordes. Los actos para el levantamiento de las actas previas a la ocupación están convocados para el 21 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en la planta baja de la ordense nave agraria de Mesón do Vento; y a las 12.45 horas, en la sala de juntas del consistorio de Carral. La formalización de las actas de ocupación se llevará a cabo el 17 de noviembre, en la misma ubicación y en el mismo horario.
Casi dos kilómetros
Se trata de un nuevo itinerario impulsado por la Xunta, que tendrá una longitud total de 1.780 metros y supondrá una inversión autonómica de cerca de 1,2 millones de euros. El primer tramo comenzará en el punto kilométrico 19+600 de la carretera, partiendo de la senda existente en el margen derecho, y continuará hasta la acera del punto 20+920.
El segundo tramo discurrirá por el margen izquierdo, desde el punto 21+000 hasta la glorieta que conecta con la N-550, en el punto 21+380. El objetivo es dar continuidad a la senda ejecutada en el límite de los municipios de Ordes y Carral, en la AC-542, aprovechando el paso del Camino Inglés, y conectarla con la N-550 a su paso por Mesón do Vento.
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