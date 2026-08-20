La indisposición de un trabajador durante los desbroces ralentiza el tráfico ferroviario en el Eje Atlántico en Oroso
Los voluntarios de Protección Civil divulgaron la alerta tras asistir a un operario cerca de Vilacide-Trasmonte
Fue necesario trasladarlo en camilla para su recuperación por parte de emergencias, sanitarios y fuerzas del orden
Los voluntarios de Protección Civil de Oroso divulgan la alerta que atendieron esta misma mañana para asistir a un trabajador que se encontraba realizando labores de desbroce, en las vías del tren (Eje Atlántico), muy cerca de Vilacide-Trasmonte. El varón se encontraba indispuesto, y el operativo obligó a ralentizar la velocidad del tráfico ferroviario.
Evacuación
"Debido a situación e estado do traballador, foi preciso o traslado en padiola hasta o punto mais próximo de acceso a traza", apuntan las mismas fuentes, confirmando que "tamén foi preciso solicitar unha reducción de velocidade dos trens no lugar, polo que por uns intres estos pasaron a marcha a vista".
A la zona acudieron efectivos de la Policía local de Oroso, Guardia Civil, Protección Civil, Seguridad de Adif, personal de Adif, SVA do 061 y trabajadores de la empresa. Pese a que las temperaturas no eran excesivas a esa hora, tampoco ayudaron en el suceso.
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
- La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
- Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia