La indisposición de un trabajador durante los desbroces ralentiza el tráfico ferroviario en el Eje Atlántico en Oroso

Los voluntarios de Protección Civil de Oroso divulgan la alerta que atendieron esta misma mañana para asistir a un trabajador que se encontraba realizando labores de desbroce, en las vías del tren (Eje Atlántico), muy cerca de Vilacide-Trasmonte. El varón se encontraba indispuesto, y el operativo obligó a ralentizar la velocidad del tráfico ferroviario.

Evacuación

"Debido a situación e estado do traballador, foi preciso o traslado en padiola hasta o punto mais próximo de acceso a traza", apuntan las mismas fuentes, confirmando que "tamén foi preciso solicitar unha reducción de velocidade dos trens no lugar, polo que por uns intres estos pasaron a marcha a vista".

Vehículos que intervinieron en el operativo esta mañana en Oroso / AVPC Oroso

A la zona acudieron efectivos de la Policía local de Oroso, Guardia Civil, Protección Civil, Seguridad de Adif, personal de Adif, SVA do 061 y trabajadores de la empresa. Pese a que las temperaturas no eran excesivas a esa hora, tampoco ayudaron en el suceso.