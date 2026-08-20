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La indisposición de un trabajador durante los desbroces ralentiza el tráfico ferroviario en el Eje Atlántico en Oroso

Los voluntarios de Protección Civil divulgaron la alerta tras asistir a un operario cerca de Vilacide-Trasmonte

Fue necesario trasladarlo en camilla para su recuperación por parte de emergencias, sanitarios y fuerzas del orden

Evacuación del operario que desbrozaba en las vías del tren a la altura de Oroso

Evacuación del operario que desbrozaba en las vías del tren a la altura de Oroso / Protección Civil Oroso

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Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

Los voluntarios de Protección Civil de Oroso divulgan la alerta que atendieron esta misma mañana para asistir a un trabajador que se encontraba realizando labores de desbroce, en las vías del tren (Eje Atlántico), muy cerca de Vilacide-Trasmonte. El varón se encontraba indispuesto, y el operativo obligó a ralentizar la velocidad del tráfico ferroviario.

Evacuación

"Debido a situación e estado do traballador, foi preciso o traslado en padiola hasta o punto mais próximo de acceso a traza", apuntan las mismas fuentes, confirmando que "tamén foi preciso solicitar unha reducción de velocidade dos trens no lugar, polo que por uns intres estos pasaron a marcha a vista".

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Vehículos que intervinieron en el operativo esta mañana en Oroso / AVPC Oroso

A la zona acudieron efectivos de la Policía local de Oroso, Guardia Civil, Protección Civil, Seguridad de Adif, personal de Adif, SVA do 061 y trabajadores de la empresa. Pese a que las temperaturas no eran excesivas a esa hora, tampoco ayudaron en el suceso.

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