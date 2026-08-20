SUCESO
Un error en la ruta acaba con el rescate de una senderista en Camariñas
La mujer, que iba acompañada de su hijo, se lesionó en una zona de rocas y no podía caminar
Una senderista tuvo que ser rescatada esta tarde y trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, tras sufrir una lesión cuando hacía una ruta por Camelle, en Camariñas.
El hijo de la herida llamó al 112 Galicia para pedir ayuda, pasados diez minutos de las tres de la tarde. Indicó que estaban realizando una ruta de senderismo y que se habían equivocado de recorrido, por lo que acabaron en una zona de rocas.
Su madre resultó herida al meter el pie en un agujero y no podía continuar. Aseguró, además, que el lugar en el que se encontraban no era accesible para que llegase el vehículo sanitario.
El 112 Galicia movilizó al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Cee, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Camariñas.
Finalmente, los bomberos, con la ayuda de una camilla, rescataron a la mujer herida y la llevaron hasta donde la esperaba una ambulancia para ser trasladada al hospital de referencia.
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
- La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
- Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia