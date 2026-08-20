Un error en la ruta acaba con el rescate de una senderista en Camariñas

Una senderista tuvo que ser rescatada esta tarde y trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, tras sufrir una lesión cuando hacía una ruta por Camelle, en Camariñas.

El hijo de la herida llamó al 112 Galicia para pedir ayuda, pasados diez minutos de las tres de la tarde. Indicó que estaban realizando una ruta de senderismo y que se habían equivocado de recorrido, por lo que acabaron en una zona de rocas.

Su madre resultó herida al meter el pie en un agujero y no podía continuar. Aseguró, además, que el lugar en el que se encontraban no era accesible para que llegase el vehículo sanitario.

El 112 Galicia movilizó al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Cee, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Camariñas.

Finalmente, los bomberos, con la ayuda de una camilla, rescataron a la mujer herida y la llevaron hasta donde la esperaba una ambulancia para ser trasladada al hospital de referencia.