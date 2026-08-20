Comprar un coche este agosto en Carballo tiene premio: un año de combustible gratis
Una de las citas más importantes del sector de la automoción en Galicia contará con un llamativo incentivo: el sorteo de un premio valorado en 1200 euros
¿Y si comprar un coche este verano tuviese un premio añadido? Carballo se prepara para una de las citas más importantes del sector de la automoción en Galicia, la feria Berocasión, y lo hace con un más que llamativo incentivo: las personas que compren un vehículo durante la feria entrarán en el sorteo de un año de combustible gratis.
La propuesta será uno de los grandes reclamos de la 21ª edición de Berocasión, que se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de agosto en el Parque Rego da Balsa de Carballo. Durante estas tres jornadas, la localidad bergantiñana concentrará más de 500 vehículos de ocasión de 17 expositores de la comarca.
Pero, además de poder elegir entre cientos de coches, quienes formalicen allí la compra de su próximo turismo podrán optar a un premio valorado en 1200 euros.
Un año de combustible gratis
El mecanismo es sencillo. Todas las personas que compren un vehículo en alguno de los 17 expositores participantes durante la feria de automoción entrarán en el sorteo de un año de combustible gratis.
Para hacerlo efectivo tendrán que cubrir una papeleta que recibirán en el momento de realizar la compra y depositarla posteriormente en la urna habilitada en el recinto ferial.
El premio tendrá un valor máximo de 1200 euros y se distribuirá en 12 vales de combustible de 100 euros cada uno. Los vales podrán utilizarse exclusivamente en la estación de servicio Shell As Labradas, en Carballo.
El ganador se conocerá el domingo 30 de agosto, al finalizar la feria.
Más de 500 coches a la venta
Este sorteo es una de las grandes novedades de una feria que ya alcanza su 21ª edición y que volverá a convertir el Parque Rego da Balsa en un gran escaparate de vehículos de ocasión.
En total participarán 17 expositores de la zona, que llevarán más de 500 vehículos de diferentes tipos y gamas. La oferta incluirá turismos, SUV, vehículos comerciales y modelos dirigidos a distintos perfiles y presupuestos.
Otro sorteo para llenar la hostelería carballesa
El combustible no será el único premio que se pueda conseguir durante estos días.
Berocasión incorpora también un segundo sorteo vinculado a la hostelería local. Durante el transcurso de la feria los bares, cafeterías y restaurantes participantes entregarán a sus clientes con cada consumición una papeleta para entrar en un sorteo.
En este caso, el premio será un vale de 100 euros para gastar en los establecimientos hosteleros asociados.
Las papeletas deberán cubrirse y depositarse en la urna instalada en el recinto de Berocasión durante los días de la feria. El ganador se conocerá también el domingo 30 de agosto, una vez concluya el evento.
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
- La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
- Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia