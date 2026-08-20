Lalín activa su plan de emergencia por un consumo de la traída disparado que deja los depósitos en estado crítico
Se reparte agua en la Praza da Igrexa, en la calle C, frente al antiguo ambulatorio, frente al edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero y en la estación de buses
Se ha reducido la presión en todo el sistema de abastecimiento al 75 % de la habitual para permitir la reposición de agua en las reservas con mayor rapidez
El Ayuntamiento de Lalín acaba de poner en marcha su Plan de emergencia del sistema de abastecimiento de agua, tras registrarse durante la tarde-noche del martes un consumo anormalmente elevado, 1.500 metros cúbicos por encima de lo habitual, que dejó los depósitos en niveles críticos, provocando una pérdida generalizada de presión e incluso cortes en el suministro, fundamentalmente en calles situadas por encima de la Praza da Igrexa y en varias zonas del rural.
Reunión con técnicos
La activación del Plan de emergencia, acordada en una reunión mantenida por miembros del gobierno local, técnicos municipales y responsables de la empresa concesionaria, conlleva las siguientes medidas: reducción de la presión en todo el sistema de abastecimiento al 75 % de la habitual para permitir la reposición de agua en los depósitos con mayor rapidez; orden de suspensión de las actividades de gran consumo, como los servicios de lavado industriales situados en las gasolineras
Además, se incluye el cierre de las duchas en las instalaciones municipales; transporte de agua con cubas desde los puntos de captación hasta los depósitos para acelerar la recuperación de los niveles; puesta en marcha de acciones antifraude, cerrando aquellos puntos de consumo no controlado que han sido detectados en las últimas horas; y habilitación de puntos de reparto de agua embotellada en la parte alta de la localidad para los vecinos que lo necesiten mientras no se reponga el servicio a lo largo del día de hoy.
Punto de entrega
En cuanto a los puntos de entrega de líquido potable, estarán en la Praza da Igrexa, en la calle C, frente al antiguo ambulatorio, frente al edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero y en la estación de autobuses. Por otra parte, los técnicos municipales y el gobierno también acordaron iniciar una investigación sobre lo ocurrido para depurar las posibles responsabilidades de la empresa y, al mismo tiempo, hacer un seguimiento de posibles incrementos anormales del consumo de agua para usos agroganaderos.
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