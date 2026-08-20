ORDEN
Portos de Galicia ordena retirar el barco 'Ganges V' del puerto de Fisterra
El organismo público actuará de forma subsidiaria y repercutirá los costes al propietario si no lo retira
Portos de Galicia da un plazo máximo de 15 días naturales para retirar del puerto de Fisterra la embarcación Ganges V, un antiguo pesquero que años atrás había sido reconvertido años atrás para realizar rutas turísticas. Así lo recoge una orden publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia.
La orden se emite una vez que el propietario ya incumplió dos órdenes previas de retirada de la embarcación, y en base a las conclusiones del informe emitido por el coordinador de Seguridad e Inspección Marítima de la Capitanía Marítima de A Coruña, que faculta a Portos de Galicia para que traslade el barco a una zona más segura donde poder vararlo evitando daños al medio ambiente.
En el caso de incumplirse la ordes, Portos de Galicia procederá a ejecutar de manera forzosa y a cargo del propietario de la embarcación, al que se le pasarán los costes correspondientes, las actuaciones de remolque del barco y su posterior varada, sin que el ente asuma responsabilidad alguna por los daños que pueda sufrir el barco durante el traslado y varada, ni tampoco en el lugar donde quedará depositada la embarcación.
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
- La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
- Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
- Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia