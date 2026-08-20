Portos de Galicia ordena retirar el barco 'Ganges V' del puerto de Fisterra

Portos de Galicia da un plazo máximo de 15 días naturales para retirar del puerto de Fisterra la embarcación Ganges V, un antiguo pesquero que años atrás había sido reconvertido años atrás para realizar rutas turísticas. Así lo recoge una orden publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia.

La orden se emite una vez que el propietario ya incumplió dos órdenes previas de retirada de la embarcación, y en base a las conclusiones del informe emitido por el coordinador de Seguridad e Inspección Marítima de la Capitanía Marítima de A Coruña, que faculta a Portos de Galicia para que traslade el barco a una zona más segura donde poder vararlo evitando daños al medio ambiente.

En el caso de incumplirse la ordes, Portos de Galicia procederá a ejecutar de manera forzosa y a cargo del propietario de la embarcación, al que se le pasarán los costes correspondientes, las actuaciones de remolque del barco y su posterior varada, sin que el ente asuma responsabilidad alguna por los daños que pueda sufrir el barco durante el traslado y varada, ni tampoco en el lugar donde quedará depositada la embarcación.