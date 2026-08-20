Rechazan la planta de inertes en Cacheiras: Galicia ya gestiona un 700% más de los que genera

"Galicia non precisa máis plantas de tratamento de residuos da construcción e demolición (RCD), pois a capacidade actual supera nun 700% a xeración" de este tipo de desperdicios inertes, apunta el informe realizado por Adega en base a los datos del Plan Sectorial de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (Priga). Y, por ello, sostienen que las 66 instalaciones para gestionar estos desechos son más que suficientes, por lo que desde la entidad ecologista no creen necesario autorizar una nueva en Cacheiras, Teo, proyecto que ha puesto en pie de guerra a los vecinos.

Datos propios y autonómicos

De esta forma, en base los datos de Adega y de la Xunta, "a capacidade de tratamento destas instalacións acada as 4.818.716 toneladas anuais, o que equivale a 8 veces as cantidades xeradas nos últimos anos", y señalan que en 2016, cuando se dio el pico de generación de inertes, el volumen de estos materiales que se procesaron superaron en un 700 por ciento la capacidad de tratamiento. Por ello, y ante la reseña del mencionado infirme Priga, de que existe la posibilidad de ampliar el mercado en próximos años, sospechan que esta previsión solo se puede referir "á oferta de capacidade de tratamento a residuos procedentes de fóra" de la tierra de los mil ríos.

Javier Rosende Novo

En ese mismo informe autonómico, se especifican dos objetivos, que desde Adega no creen cumplidos (o bien sostienen que faltan datos), y disminuirían las aportaciones a las plantas de tratamiento. Se trata de "acadar, por parte dos produtores, unha separación efectiva en fraccións que facilite a súa valorización, garantindo a retirada selectiva dos residuos perigosos xerados na obra" que el plan Priga da por cumplido (pese a no especificar evidencias concretas de dicha segregación) y, por otra, que se incremente significativamente "o emprego dos materiais procedentes da reciclaxe e valorización de RCD (por exemplo, os áridos reciclados), en substitución do emprego de materiais naturais", algo que lo que los ecologistas no tienen evidencia alguna.

Suficiente oferta

Hay que recordar que en las proximidades de Teo existen plantas de este tipoen el mismo municio (una) y tres más en O Pino, Boqueixón y Vedra. El total de la provincia coruñesa suman 32 instalaciones; otras 19 en Pontevedra; 10 en Lugo y 5 en Ourense. Desde la Plataforma Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras-Aldeas Limpas han levantado la voz para evitar que Midón habilite una nueva planta en una zona, entre Feros y A torre, rodeada de vivienda, ante el temor de que se multiplique el tránsito de vehículos pesados por las pistas, además de generarse ruido y polvo, ya que se pretende autorizar el transporte máximo anual de 25.000 toneladas de inertes hasta la empresa local.